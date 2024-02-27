إكسون تدرس استخدام حق الشفعة لشراء حصة هيس في نفط غيانا

MENAFN - Al-Borsa News) تدرس كل من شركتي“إكسون موبيل” و”سينوك” (Cnooc) ممارسة حقوقها للاستحواذ على حصة شركة“هيس كورب” (Hess Corp) في مشروع لتنمية حقل نفط بحري عملاق في غيانا، وهي خطوة قد تؤدي إلى إنهاء صفقة“شيفرون” لشراء حصة في الحقل، التي تبلغ قيمتها 53 مليار دولار.

من ناحيتها، تصر شركة“شيفرون” على أن شركتي“إكسون” و”سينوك” لا يحق لهما شراء تلك الحصة تحت أي“سيناريو محتمل”، وقالت في بيان لها إنها لا تزال ملتزمة تماماً بصفقة الاستحواذ على“هيس”. غير أن“إكسون” أكدت أن واجبها تجاه مساهميها يحتم عليها دراسة ممارسة حق الشفعة عند تغيير ملكية حصة“هيس”.

موضوعاتروسيا تحظر صادرات البنزين لمدة 6 أشهر اعتباراً من بداية مارس ارتفاع الأسهم الأوروبية مع تباطؤ تضخم أسعار التجزئة في بريطانيا يلين تتوقع انخفاض التضخم في 80% من اقتصادات العالم خلال 2024

انخفض سهم“هيس” بنسبة 3.3% إلى 144.96 دولار في تمام الساعة 6:32 مساءً في أواخر تعاملات نيويورك.

معركة كبرى على اكتشاف نفطي

تنطوي هذه الخطوات على إمكانية بدء معركة كبرى على اكتشاف نفطي هو أسرع الاكتشافات نمواً وأكبرها حجماً في العقد الماضي، والذي كان السبب الرئيسي وراء إبرام“شيفرون” صفقة الاستحواذ على شركة“هيس” في أكتوبر الماضي. وتتوقع الشركة أن يتضاعف الإنتاج هناك إلى 1.2 مليون برميل يومياً بحلول عام 2027.

قالت إكسون في بيان لها يوم الاثنين:“نحن ملتزمون أمام مستثمرينا وشركائنا بدراسة ممارسة حقوق الشفعة التي نصت عليها اتفاقية التشغيل المشترك لضمان الحفاظ على حقنا في الاستفادة من القيمة الكبيرة التي أنتجناها ويحق لنا الاستفادة منها في أصول غيانا”. ولم تستجب شركة“سينوك” على الفور لطلب التعليق عبر البريد الإلكتروني.

يؤكد النزاع حول منطقة ستابروك في غيانا على مدى أهمية الحوض الناشئ بالنسبة لأسواق النفط العالمية. وقد أبرمت شركات النفط الكبرى عدداً هائلاً من الصفقات الضخمة في الأشهر الأخيرة لتأمين حصص في الاحتياطيات المؤكدة دون إنشاء مشاريع جديدة من شأنها زيادة المعروض العالمي.

“شيفرون”: حق الشفعة لا يسري

في بيان أرسلته عبر البريد الإلكتروني، قالت شركة“شيفرون” إن حق الرفض الأول، أو حق الشفعة، لشركتي“إكسون” و”سينوك”“لا يسري” على اندماجها مع شركة“هيس”. وأضاف البيان:“كما هو موضح في البند (S-4)، لا يمكن تحت أي سيناريو أن تستحوذ (إكسون) أو (سينوك) على حصة (هيس) في حقل غيانا نتيجة للصفقة بين (شيفرون) و(هيس)”.

ومع ذلك، حذرت الشركة في ملف إفصاح للجهة التنظيمية قدمته يوم الإثنين من مخاطر عدم إتمام الصفقة إذا قدمت“إكسون” و”سينوك” عرضاً منافساً وتحقق له النجاح.

وقالت“شيفرون”:“إن صفقة الاندماج قد لا تكتمل إذا لم تسفر هذه المناقشات عن حل مقبول، ولم يسفر التحكيم (إن لجأنا إليه) عن تأكيد عدم انطباق شرط حق الرفض الأول على صفقة الاندماج، مما يترتب عليه خلل في شرط من شروط إتمام الصفقة بموجب اتفاقية الاندماج”.





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