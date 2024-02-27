أسهم زووم تصعد بعد تفوق مبيعاتها بفضل عملاء المؤسسات

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة“زووم فيديو كوميونيكيشنز” عن مبيعات وأرباح ربع سنوية فاقت تقديرات المحللين، في إشارة إلى أن عملاء الشركات متمسكون بالاعتماد على خدمات شركة البرمجيات. صعدت الأسهم بما يتجاوز 10% في التداولات بعد إغلاق السوق الرسمية.

أعلنت الشركة أيضاً عن إعادة شراء أسهم بقيمة 1.5 مليار دولار وهو ما جاء في أعقاب تفويض بقيمة مليار دولار بدأ خلال 2022 وانتهت صلاحيته الشهر الحالي.

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أضافت في بيان أمس أن المبيعات ارتفعت 2.6% لتبلغ 1.15 مليار دولار. توقع محللون -في المتوسط- 1.13 مليار دولار، بحسب بيانات جمعتها بلومبرغ. بلغ الربح -باستثناء بعض البنود- 1.42 دولار للسهم، بالمقارنة مع متوسط تقدير 1.15 دولار.

مخزون“زووم” النقدي

أوضح مايكل تورين، محلل في“ويلز فارغو”، في مقابلة على تلفزيون بلومبرج، أن عملية إعادة الشراء الجديدة من المرجح أن تكون أكبر مجال يركز عليه المستثمرون، لأنها“تأتي رداً على عنصر واحد من حالة عدم اليقين” المحيطة بطريقة استخدام“زووم” لمخزونها النقدي. أضاف أن هذا الإجراء من المحتمل أن يعيق إمكانية التوصل لصفقة استحواذ كبيرة.

بعد النمو المفرط خلال سنوات تفشي وباء كورونا، شهدت مبيعات“زووم” تباطؤاً كبيراً وسط منافسة على عملاء الأعمال من“مايكروسوفت” وخروج المستهلكين من منصة المؤتمرات عبر الفيديو. على أمل جذب المزيد من عملاء الشركات، وسعت“زووم” خط إنتاجها ليتضمن أنظمة الهواتف وخدمة مراكز الاتصال ومساعدي الذكاء الاصطناعي.

ذكر الرئيس التنفيذي إريك يوان في البيان:“يكرس فريقنا جهوده للابتكار على مستوى المنصة، إذ يوفر المئات من الميزات الجديدة، بما فيها تلك الخاصة بخدمة مركز“زووم” للاتصال، الذي يعيد تعريف المعيار الذهبي لجودة تجربة العملاء”.

قالت“زووم” خلال عرض تقديمي للأرباح إن تراخيص خدمة مركز الاتصال تضاعفت 3 مرات تقريباً خلال السنة الماضية، وكان لدى 95 عميلاً لخدمة الهاتف أكثر من 10 آلاف مستخدم نشط. أضافت الشركة أن حوالي نصف مليون حساب استخدمت مرافق“زووم” للذكاء الاصطناعي المجاني.

ارتفعت الإيرادات من عملاء المؤسسات 4.9% مسجلة 667.3 مليون دولار في الفترة المنتهية في 31 يناير الماضي. ذكرت“زووم” أنها تملك 220400 عميل من الشركات مع نهاية الربع، مع 3810 يساهمون بما يفوق 100 ألف دولار في الإيرادات على مدى 12 شهراً الماضية.

مبيعات“زووم” عبر الإنترنت

هبطت المبيعات عبر الإنترنت، بصفة عامة من المستهلكين غير الرسميين والشركات الصغيرة، 0.5% لتبلغ 479.2 مليون دولار. خسرت“زووم” -في المتوسط- 3% من هؤلاء العملاء كل شهر خلال الفترة ربع السنوية، لتتطابق مع مقياسها للفترة السابقة، في أبطأ معدل للتحول عن الخدمة أعلنت عنه الشركة بتاريخها.

أوضحت المديرة المالية كيلي ستيكلبيرغ خلال مؤتمر عبر الهاتف مع المحللين بعد إعلان النتائج، أن مبلغ إعادة الشراء لا يزال يسمح“بمرونة للنظر في خيارات الاندماج والاستحواذ لتسريع النمو وتلبية احتياجات عملائنا”.

توقعت“زووم” إيرادات 4.6 مليار دولار تقريباً للسنة المالية المنتهية في يناير 2025. بلغت تقديرات المحللين -في المتوسط- 4.66 مليار دولار. سيكون الربح -باستثناء بعض البنود- 4.85 دولار إلى 4.88 دولار للسهم الواحد، بالمقارنة مع متوسط توقعات 4.72 دولار.

بلغت الأسهم أعلى مستوياتها عند 71.96 دولار خلال تعاملات ما بعد إغلاق السوق الرسمية عند 63.12 دولار في بورصة نيويورك. تراجع سهم الشركة، ومقرها سان خوسيه بولاية كاليفورنيا الأميركية، 15% خلال الشهور الـ12 الماضية، ولم يواكب صعود السوق الذي عزز قيمة شركات تكنولوجيا عديدة.





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