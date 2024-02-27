أسهم زووم تصعد بعد تفوق مبيعاتها بفضل عملاء المؤسسات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت شركة“زووم فيديو كوميونيكيشنز” عن مبيعات وأرباح ربع سنوية فاقت تقديرات المحللين، في إشارة إلى أن عملاء الشركات متمسكون بالاعتماد على خدمات شركة البرمجيات. صعدت الأسهم بما يتجاوز 10% في التداولات بعد إغلاق السوق الرسمية.
أعلنت الشركة أيضاً عن إعادة شراء أسهم بقيمة 1.5 مليار دولار وهو ما جاء في أعقاب تفويض بقيمة مليار دولار بدأ خلال 2022 وانتهت صلاحيته الشهر الحالي.
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أضافت في بيان أمس أن المبيعات ارتفعت 2.6% لتبلغ 1.15 مليار دولار. توقع محللون -في المتوسط- 1.13 مليار دولار، بحسب بيانات جمعتها بلومبرغ. بلغ الربح -باستثناء بعض البنود- 1.42 دولار للسهم، بالمقارنة مع متوسط تقدير 1.15 دولار.
مخزون“زووم” النقدي
أوضح مايكل تورين، محلل في“ويلز فارغو”، في مقابلة على تلفزيون بلومبرج، أن عملية إعادة الشراء الجديدة من المرجح أن تكون أكبر مجال يركز عليه المستثمرون، لأنها“تأتي رداً على عنصر واحد من حالة عدم اليقين” المحيطة بطريقة استخدام“زووم” لمخزونها النقدي. أضاف أن هذا الإجراء من المحتمل أن يعيق إمكانية التوصل لصفقة استحواذ كبيرة.
بعد النمو المفرط خلال سنوات تفشي وباء كورونا، شهدت مبيعات“زووم” تباطؤاً كبيراً وسط منافسة على عملاء الأعمال من“مايكروسوفت” وخروج المستهلكين من منصة المؤتمرات عبر الفيديو. على أمل جذب المزيد من عملاء الشركات، وسعت“زووم” خط إنتاجها ليتضمن أنظمة الهواتف وخدمة مراكز الاتصال ومساعدي الذكاء الاصطناعي.
ذكر الرئيس التنفيذي إريك يوان في البيان:“يكرس فريقنا جهوده للابتكار على مستوى المنصة، إذ يوفر المئات من الميزات الجديدة، بما فيها تلك الخاصة بخدمة مركز“زووم” للاتصال، الذي يعيد تعريف المعيار الذهبي لجودة تجربة العملاء”.
قالت“زووم” خلال عرض تقديمي للأرباح إن تراخيص خدمة مركز الاتصال تضاعفت 3 مرات تقريباً خلال السنة الماضية، وكان لدى 95 عميلاً لخدمة الهاتف أكثر من 10 آلاف مستخدم نشط. أضافت الشركة أن حوالي نصف مليون حساب استخدمت مرافق“زووم” للذكاء الاصطناعي المجاني.
ارتفعت الإيرادات من عملاء المؤسسات 4.9% مسجلة 667.3 مليون دولار في الفترة المنتهية في 31 يناير الماضي. ذكرت“زووم” أنها تملك 220400 عميل من الشركات مع نهاية الربع، مع 3810 يساهمون بما يفوق 100 ألف دولار في الإيرادات على مدى 12 شهراً الماضية.
مبيعات“زووم” عبر الإنترنت
هبطت المبيعات عبر الإنترنت، بصفة عامة من المستهلكين غير الرسميين والشركات الصغيرة، 0.5% لتبلغ 479.2 مليون دولار. خسرت“زووم” -في المتوسط- 3% من هؤلاء العملاء كل شهر خلال الفترة ربع السنوية، لتتطابق مع مقياسها للفترة السابقة، في أبطأ معدل للتحول عن الخدمة أعلنت عنه الشركة بتاريخها.
أوضحت المديرة المالية كيلي ستيكلبيرغ خلال مؤتمر عبر الهاتف مع المحللين بعد إعلان النتائج، أن مبلغ إعادة الشراء لا يزال يسمح“بمرونة للنظر في خيارات الاندماج والاستحواذ لتسريع النمو وتلبية احتياجات عملائنا”.
توقعت“زووم” إيرادات 4.6 مليار دولار تقريباً للسنة المالية المنتهية في يناير 2025. بلغت تقديرات المحللين -في المتوسط- 4.66 مليار دولار. سيكون الربح -باستثناء بعض البنود- 4.85 دولار إلى 4.88 دولار للسهم الواحد، بالمقارنة مع متوسط توقعات 4.72 دولار.
بلغت الأسهم أعلى مستوياتها عند 71.96 دولار خلال تعاملات ما بعد إغلاق السوق الرسمية عند 63.12 دولار في بورصة نيويورك. تراجع سهم الشركة، ومقرها سان خوسيه بولاية كاليفورنيا الأميركية، 15% خلال الشهور الـ12 الماضية، ولم يواكب صعود السوق الذي عزز قيمة شركات تكنولوجيا عديدة.
المصدر:
MENAFN27022024000202011048ID1107904345