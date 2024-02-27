أرباح مصر للأسواق الحرة تقفز إلى 185 مليون جنيه في النصف الأول

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت أرباح شركة مصر للأسواق الحرة بنسبة 45% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، لتصل 184.9 مليون جنيه، مقارنة بربح 127.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وزادت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر لتصل 703.5 مليون جنيه، مقابل إيرادات 532.4 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

موضوعات“الملتقى العربي” تقترح توزيعات نقدية ومجانية على المساهمين تابعة لـ”القلعة” توقع اتفاقات تسوية نهائية لديون بـ1.45 مليار جنيه البورصة ترتفع 0.59% بتداولات 761.7 مليون جنيه

وكانت ارتفعت أرباح شركة مصر للأسواق الحرة، بنسبة 144% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، لتصل 119.57 مليون جنيه، مقارنة بربح 48.99 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وزادت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 474.41 مليون جنيه، مقابل 232.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وكان وافق مجلس إدارة شركة مصر للأسواق الحرة، على افتتاح فرع جديد للشركة في مدينة نويبع بمحافظة جنوب سيناء.

وقالت الشركة افتتاح فرع بصالة السفر والوصول بميناء نويبع البحري.