أرباح مصر للأسواق الحرة تقفز إلى 185 مليون جنيه في النصف الأول

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت أرباح شركة مصر للأسواق الحرة بنسبة 45% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، لتصل 184.9 مليون جنيه، مقارنة بربح 127.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وزادت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر لتصل 703.5 مليون جنيه، مقابل إيرادات 532.4 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.
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وكانت ارتفعت أرباح شركة مصر للأسواق الحرة، بنسبة 144% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، لتصل 119.57 مليون جنيه، مقارنة بربح 48.99 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وزادت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 474.41 مليون جنيه، مقابل 232.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وكان وافق مجلس إدارة شركة مصر للأسواق الحرة، على افتتاح فرع جديد للشركة في مدينة نويبع بمحافظة جنوب سيناء.
وقالت الشركة افتتاح فرع بصالة السفر والوصول بميناء نويبع البحري.
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