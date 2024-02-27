تراجع عدد المواليد في اليابان إلى أدنى مستوياته على الإطلاق

(MENAFN
- Al-Borsa News)
واصل عدد المواليد في اليابان تراجعه للعام الثامن على التوالي في 2023، ليسجل أدنى مستوياته على الإطلاق، ويبرز التحديات التي تواجهها البلاد لوقف تراجع عدد السكان.
وحسب بيانات حكومية أولية نقلتها“رويترز”، انخفض عدد المواليد 5.1% على أساس سنوي في العام الماضي إلى 758.631 ألف، وهو مستوى قياسي منخفض.
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وتراجع عدد حالات الزواج 5.9% عند 489.281 ألف، وهي المرة الأولى منذ 90 عامًا التي يهبط فيها العدد عن 500 ألف، وينذر بالمزيد من الانخفاض في أعداد السكان.
المصدر:
MENAFN27022024000202011048ID1107904343
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