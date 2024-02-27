تراجع عدد المواليد في اليابان إلى أدنى مستوياته على الإطلاق

MENAFN - Al-Borsa News) واصل عدد المواليد في اليابان تراجعه للعام الثامن على التوالي في 2023، ليسجل أدنى مستوياته على الإطلاق، ويبرز التحديات التي تواجهها البلاد لوقف تراجع عدد السكان.

وحسب بيانات حكومية أولية نقلتها“رويترز”، انخفض عدد المواليد 5.1% على أساس سنوي في العام الماضي إلى 758.631 ألف، وهو مستوى قياسي منخفض.

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وتراجع عدد حالات الزواج 5.9% عند 489.281 ألف، وهي المرة الأولى منذ 90 عامًا التي يهبط فيها العدد عن 500 ألف، وينذر بالمزيد من الانخفاض في أعداد السكان.





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