استراتيجية رقائق الهند تستقطب عروضاً لاستثمار 21 مليار دولار

MENAFN - Al-Borsa News) بعد سنوات من المتابعة الهامشية لسباق الرقائق، أصبح على الحكومة الهندية أن تجري الآن تقييماً لعروض بقيمة 21 مليار دولار في مجال أشباه الموصلات، وتوزيع الدعم المالي الذي يقدمه دافعو الضرائب بين صانعي الرقائق الأجانب أو الشركات المحلية، أو مزيج من الاثنين.

قال أشخاص مطلعون إن شركة“تاور سيميكوندوكتور” (.Tower Semiconductor Ltd) الإسرائيلية تقدمت بعرض لإنشاء مصنع لأشباه الموصلات بتكلفة 9 مليارات دولار، في حين عرضت شركة“تاتا غروب” (Tata Group) الهندية إنشاء وحدة لتصنيع الرقائق تبلغ تكلفتها 8 مليارات دولار. ذكر المطلعون، الذين رفضوا الكشف عن هوياتهم لأن الأمر غير مُعلن، أن المصنعين سيقامان في ولاية غوجارات، مسقط رأس رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

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نما دور صناعة أشباه الموصلات لتصبح ساحة معركة جيوسياسية رئيسية، حيث تستثمر الولايات المتحدة واليابان والصين بكثافة في تطوير القدرات المحلية في هذا المجال. تتضمن مساعي“مودي” لتحويل الهند إلى مركز تصنيع عالمي أيضاً جذب صانعي الرقائق العالميين إلى البلاد، في محاولة للحاق بركب القطاع لتوفير المال من الواردات باهظة التكلفة، وتعزيز صناعة تجميع الهواتف الذكية المتنامية.

حوافز صناعة الرقائق

بموجب خطة حوافز صناعة الرقائق في الهند، ستتحمل الحكومة نصف تكلفة أي مشاريع معتمدة، بميزانية أولية تبلغ 10 مليارات دولار لهذا الغرض. لم تحقق الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في العالم بعد نجاحاً في هذا المجال، مع انهيار الشراكة رفيعة المستوى بين شركتي“فيدانتا ريسورسز” (.Vedanta Resources Ltd) المحلية و”فوكسكون تكنولوجي غروب” (Foxconn Technology Group) التايوانية بعد إخفاقهما في العثور على شريك مناسب لتكنولوجيا تصميم الرقائق. يقوم مشروع تسيطر عليه الحكومة بتصنيع كميات محدودة من رقائق التكنولوجيا الراسخة في الجزء الشمالي من البلاد.

تساعد الحوافز المالية التي تقدمها إدارة“مودي” شركة“أبل” في تصنيع وتصدير أجهزة آيفون بمليارات الدولارات من الهند، في حين تستعد شركة“غوغل” التابعة لـ”ألفابت” لتجميع الهواتف في الهند هذا العام. ساعد الدعم المالي لأشباه الموصلات شركة صناعة شرائح الذاكرة الأميركية“ميكرون تكنولوجي” (.Micron Technology Inc) على إقامة منشأة تجميع واختبار بقيمة 2.75 مليار دولار في ولاية غوجارات. يتم تطوير مدينة“دوليرا” في تلك الولاية لتكون مركزاً محتملاً لصناعة الرقائق.

إقامة منشأة تصنيع في الهند من شأنها أن تمنح شركة“تاور” موطئ قدم في أحد الأسواق الناشئة الرئيسية، وتساعدها على التخلص من ظلال محاولة الاستحواذ الفاشلة التي قدمتها شركة“إنتل”. على الرغم من أن مبيعات“تاور” تمثل جزءاً محدوداً نسبةً إلى مبيعات الشركتين العملاقتين“إنتل” و”تايوان سيميكوندوكتور مانوفاكتشورينغ”، إلا أنها تصنع المكونات لكبار العملاء مثل“برودكوم” (.Broadcom Inc)، وتخدم القطاعات سريعة النمو مثل السيارات الكهربائية.

قال أحد الأشخاص المطلعين إن خطة“تاور” تتمثل في توسيع نطاق منشأة التصنيع على مدار عقد من الزمن وإنتاج 80 ألف رقاقة سيليكون شهرياً. وفي حال الموافقة على عرضها، ستكون هذه أول وحدة تصنيع في الهند تديرها شركة كبرى لأشباه الموصلات.

شراكة تايوانية مع“تاتا”

قال الأشخاص إنه من المتوقع أن تدخل“تاتا جروب” في شراكة مع شركة“باورشيب سيميكوندكتور مانوفاكتشرينج” (Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp) التايوانية لمشروعها في الهند، على الرغم من أنها أجرت أيضاً محادثات مع شركة“يونايتد مايكروإلكترونيكس” (.United Microelectronics Corp). كانت“تاتا” التي تبلغ قيمتها 150 مليار دولار قالت في وقت سابق إنها تخطط لبدء بناء مصنع لتصنيع الرقائق في“دوليرا” هذا العام.

ذكر الأشخاص أن منشأتي التصنيع التابعتين لكلٍ من“تاور” و”تاتا” ستنتجان ما يسمى بالرقائق الناضجة-باستخدام تكنولوجيا 40 نانومتراً أو أقدم-والتي تستخدم على نطاق واسع في الإلكترونيات الاستهلاكية والسيارات وأنظمة الدفاع والطائرات.

تخطط“تاتا” أيضاً لبناء مصنع لتعبئة الرقائق بتكلفة 250 مليار روبية (3 مليارات دولار) في شرق الهند، والذي سيقوم بتجميع وتصدير الرقائق، بما في ذلك لشركات صناعة السيارات مثل“تاتا موتورز” المملوكة لـ”تاتا غروب”. سيتطلب ذلك على نحو مماثل موافقة الحكومة قبل الشروع في الإنشاء.

تعد هذه الخطوات جزءاً من جهود“تاتا” الواعدة، والرامية إلى استثمار مليارات الدولارات في شركات التكنولوجيا الفائقة. تدير“تاتا” أكبر مصنع لمكونات الهواتف الذكية في الهند، والذي أنشئ بتكلفة تزيد على 700 مليون دولار، في جنوب الهند. كما اشترت مصنع الهند التابع لشركة“ويسترون” (Wistron Corp)، الموردة لشركة“أبل”، العام الماضي، وتسعى لبناء منشأة لتصنيع“آيفون” خاصة بها.

مشروع ياباني

على صعيد منفصل، تتطلع شركة“رينيساس إلكترونيكس” اليابانية إلى إقامة مشروع بالشراكة مع شركة“سي جي باور آند إندستريال سوليوشنز” (CG Power and Industrial Solutions Ltd) التابعة لمجموعة“موروغابا” لإنشاء منشأة لتعبئة الرقائق.

رفض ممثلو شركتي“تاتا” و”بي إس إم سي” (PSMC) و”يو إم سي” (UMC) التعليق. ولم يستجب ممثلو وزارة التكنولوجيا الهندية و”تاور” لطلبات التعليق.

تتطلب كل عروض تصنيع الرقائق موافقة حكومة“مودي”، والتي يمكن أن تتحقق في غضون أسابيع. للحصول على دعم الدولة فيما يتعلق بالجودة، يتعين على أي مشروع للرقائق تقديم إفصاحات مفصلة، بما في ذلك ما إذا كان لدى المشروع اتفاقيات ملزمة مع شريك تكنولوجي للإنتاج. يحتاج مقدمو العروض أيضاً إلى الكشف عن خطط التمويل بالإضافة إلى نوع أشباه الموصلات التي سيصنعونها والعملاء المستهدفين.

ويستفيد“مودي” من النفوذ الجيوسياسي للهند ليصبح شريكاً لا يمكن الاستغناء عنه للطموحات التكنولوجية الأميركية، في الوقت الذين يشهد صدامات بين الولايات المتحدة والصين حول مجموعة من القضايا، بما في ذلك التجارة. تسعى الهند إلى إبراز نفسها كدولة ديمقراطية مستقرة ومركز تكنولوجي موثوق به للشركاء الدوليين المهتمين بالاستثمار.





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