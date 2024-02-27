عامر جروب تتحول لربح 45.9 مليون جنيه خلال 2023

MENAFN - Al-Borsa News) تحولت مجموعة عامر القابضة“عامر جروب” إلى ربح 45.9 مليون جنيه خلال 2023، مقارنة بصافي خسائر 195.2 مليون جنيه في عام 2022.

وزادت إيرادات الشركة خلال 2023 لتصل 1.23 مليار جنيه، مقابل إيرادات 870.48 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2022.

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وكانت وافقت مجموعة عامر القابضة“عامر جروب”، على استكمال إجراءات بيع كامل أسهم شركة“كاجوال داينتج للتنمية السياحية”.

وأوضحت الشركة، أنها تلقت عرض شراء مقدم من أحد المستثمرين لكامل أسهم كاجوال داينتج والذي يترتب عليه نقل كافة التزامات الشركة إلى المشتري بالإضافة إلى مبلغ 6.5 مليون جنيه نظير عملية البيع.

وأشارت إلى أن شركة كاجوال المشغل لمطاعم تشيليز مصر حققت خسائر بقيمة 28.5 مليون جنيه بما يتجاوز كامل رأسمال الشركة.

وكانت كشفت شركة مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)، عن قيام كل من شركة إنترادوس للتطوير السياحي وشركة ذا وحود جروب، برفع دعوى أمام القضاء الإداري ضد الشركة وآخرين، بعد مرور أكثر من 8 سنوات على القرار.

وأوضحت الشركة، أن الدعوى تتضمن المطالبة بشكل مستعجل وقف قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الصادر في 18 أغسطس 2015 بالموافقة على تقسيم شركة عامر جروب إلى شركة قاسمة (عامر جروب) ومنقسمة (بورتو جروب)“المطورون العرب القابضة” حاليًا.

كما طالبت الدعوى إلغاء قرار هيئة الاستثمار في 11 يونيو 2015 بإعادة تقييم صافي حقوق الملكية للشركة القاسمة والمنقسمة.

وأكدت كلا من عامر جروب والمطورون العرب القابضة“بورتو جروب” سابقًا، أنه جاري الدراسة القانونية للدعوى القضائية.

وقالت الشركة إن الأمر مماطلة من المدعيان في تنفيذ الحكم النهائي وتعطيل تنفيذ حكم التحكيم بمبلغ 39.91 ملين جنيه بخلاف 5% فوائد قانونية اعتبارًا من 11 أكتوبر 2014 لصالح الشركة القاسمة والمنقسمة.