عامر جروب تتحول لربح 45.9 مليون جنيه خلال 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تحولت مجموعة عامر القابضة“عامر جروب” إلى ربح 45.9 مليون جنيه خلال 2023، مقارنة بصافي خسائر 195.2 مليون جنيه في عام 2022.
وزادت إيرادات الشركة خلال 2023 لتصل 1.23 مليار جنيه، مقابل إيرادات 870.48 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2022.
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وكانت وافقت مجموعة عامر القابضة“عامر جروب”، على استكمال إجراءات بيع كامل أسهم شركة“كاجوال داينتج للتنمية السياحية”.
وأوضحت الشركة، أنها تلقت عرض شراء مقدم من أحد المستثمرين لكامل أسهم كاجوال داينتج والذي يترتب عليه نقل كافة التزامات الشركة إلى المشتري بالإضافة إلى مبلغ 6.5 مليون جنيه نظير عملية البيع.
وأشارت إلى أن شركة كاجوال المشغل لمطاعم تشيليز مصر حققت خسائر بقيمة 28.5 مليون جنيه بما يتجاوز كامل رأسمال الشركة.
وكانت كشفت شركة مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)، عن قيام كل من شركة إنترادوس للتطوير السياحي وشركة ذا وحود جروب، برفع دعوى أمام القضاء الإداري ضد الشركة وآخرين، بعد مرور أكثر من 8 سنوات على القرار.
وأوضحت الشركة، أن الدعوى تتضمن المطالبة بشكل مستعجل وقف قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الصادر في 18 أغسطس 2015 بالموافقة على تقسيم شركة عامر جروب إلى شركة قاسمة (عامر جروب) ومنقسمة (بورتو جروب)“المطورون العرب القابضة” حاليًا.
كما طالبت الدعوى إلغاء قرار هيئة الاستثمار في 11 يونيو 2015 بإعادة تقييم صافي حقوق الملكية للشركة القاسمة والمنقسمة.
وأكدت كلا من عامر جروب والمطورون العرب القابضة“بورتو جروب” سابقًا، أنه جاري الدراسة القانونية للدعوى القضائية.
وقالت الشركة إن الأمر مماطلة من المدعيان في تنفيذ الحكم النهائي وتعطيل تنفيذ حكم التحكيم بمبلغ 39.91 ملين جنيه بخلاف 5% فوائد قانونية اعتبارًا من 11 أكتوبر 2014 لصالح الشركة القاسمة والمنقسمة.
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