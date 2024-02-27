الملتقى العربي تربح 221.4 مليون جنيه خلال 2023 بنمو 45%

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت أرباح شركة الملتقى العربي للاستثمارات بنسبة 45% خلال العام الماضي، لتصل 221.4 مليون جنيه، مقارنة بربح 148.4 مليون جنيه في 2022.

وزادت إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتصل 1.198 مليار جنيه، مقابل إيرادات 675.3 مليون جنيه في 2022.

موضوعات“الملتقى العربي” تقترح توزيعات نقدية ومجانية على المساهمين تابعة لـ”القلعة” توقع اتفاقات تسوية نهائية لديون بـ1.45 مليار جنيه البورصة ترتفع 0.59% بتداولات 761.7 مليون جنيه

وكانت انتهت شركة الملتقى العربي للاستثمارات، من الاستحواذ على حصة إضافية تمثل 24.34 مليون سهم من أسهم شركة” Expedition Investments” المساهم الرئيسي بشركة“دومتي” والمؤسسة وفقاً لقوانين دولة موريشيوس.

وأوضحت الشركة، أن إجمالي قيمة الصفقة يبلغ 25 مليون جنيه، بعد أن نسبة مساهمة في الشركة قبل تنفيذ الصفقة من 9.4% إلى 14%.

وأشارت إلى أن” Expedition Investments” تمتلك نسبة 32.91% من إجمالي أسهم شركة الصناعات الغذائية العربية“دومتي”.

وكانت تخارجت شركة الملتقى العربي للاستثمارات، من كامل مساهمتها في شركة المتحدة للاستثمارات والتطوير العقاري بقيمة 38.8 مليون جنيه.

وباعت الشركة 1.22 مليون سهم والتي تمثل كامل مساهمتها في المتحدة للاستثمارات، بسعر 31.8 جنيه للسهم الواحد بإجمالي قيمة 38.8 مليون جنيه.

وأضافت الشركة أنها بذلك حققت أرباح تخارج بلغت 35.5 مليون جنيه.

وكانت وافقت الجمعية العامة العادية لشركة الملتقى العربي للاستثمارات، على بيع كامل مساهمتها في شركة المتحدة للاستثمارات والتطوير العقاري إلى شركة ألماظة للتنمية العقارية بقيمة 38.9 مليون جنيه.

وتم بيع 1.22 مليون سهم بسعر 31.8 جنيه للسهم بقيمة إجمالية 38.86 مليون جنيه.

واعتمدت العمومية شراء 24.3 مليون سهم بسعر 1.03 جنيه للسهم بإجمالي 25 مليون جنيه في شركة إسبيدشن للاستثمارات بجمهورية موريشوس من شركة ألماظة للتنمية العقارية.

وكانت وافقت شركة الملتقى العربي للاستثمارات على بيع كامل مساهمتها في شركة المتحدة للاستثمارات والتطوير العقاري إلى شركة ألماظة للتنمية العقارية، رهناً بموافقة عمومية الشركة لكونه عقد معاوضة.

وأوضحت الشركة، أنه سيتم بيع 1.22 مليون سهم من المتحدة للاستثمارات بسعر 31.8 جنيه للسهم بقيمة إجمالية 38.8 مليون جنيه.

كما قررت الشركة شراء 24.34 مليون سهم من شركة إكسبيدشن للاستثمارات بسعر 1.026 جنيه للسهم بإجمالي قيمة 25 مليون جنيه، والعرض على العمومية لأنه عقد معاوضة.

وتراجعت أرباح شركة الملتقى العربي للاستثمارات بنسبة 76% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 24.9 مليون جنيه، مقارنة بربح 102.9 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2022.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري لتصل 539.7 مليون جنيه، مقابل 359.3 مليون جنيه في النصف المقارن من 2022.