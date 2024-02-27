الملتقى العربي تربح 221.4 مليون جنيه خلال 2023 بنمو 45%

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت أرباح شركة الملتقى العربي للاستثمارات بنسبة 45% خلال العام الماضي، لتصل 221.4 مليون جنيه، مقارنة بربح 148.4 مليون جنيه في 2022.
وزادت إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتصل 1.198 مليار جنيه، مقابل إيرادات 675.3 مليون جنيه في 2022.
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وكانت انتهت شركة الملتقى العربي للاستثمارات، من الاستحواذ على حصة إضافية تمثل 24.34 مليون سهم من أسهم شركة” Expedition Investments” المساهم الرئيسي بشركة“دومتي” والمؤسسة وفقاً لقوانين دولة موريشيوس.
وأوضحت الشركة، أن إجمالي قيمة الصفقة يبلغ 25 مليون جنيه، بعد أن نسبة مساهمة في الشركة قبل تنفيذ الصفقة من 9.4% إلى 14%.
وأشارت إلى أن” Expedition Investments” تمتلك نسبة 32.91% من إجمالي أسهم شركة الصناعات الغذائية العربية“دومتي”.
وكانت تخارجت شركة الملتقى العربي للاستثمارات، من كامل مساهمتها في شركة المتحدة للاستثمارات والتطوير العقاري بقيمة 38.8 مليون جنيه.
وباعت الشركة 1.22 مليون سهم والتي تمثل كامل مساهمتها في المتحدة للاستثمارات، بسعر 31.8 جنيه للسهم الواحد بإجمالي قيمة 38.8 مليون جنيه.
وأضافت الشركة أنها بذلك حققت أرباح تخارج بلغت 35.5 مليون جنيه.
وكانت وافقت الجمعية العامة العادية لشركة الملتقى العربي للاستثمارات، على بيع كامل مساهمتها في شركة المتحدة للاستثمارات والتطوير العقاري إلى شركة ألماظة للتنمية العقارية بقيمة 38.9 مليون جنيه.
وتم بيع 1.22 مليون سهم بسعر 31.8 جنيه للسهم بقيمة إجمالية 38.86 مليون جنيه.
واعتمدت العمومية شراء 24.3 مليون سهم بسعر 1.03 جنيه للسهم بإجمالي 25 مليون جنيه في شركة إسبيدشن للاستثمارات بجمهورية موريشوس من شركة ألماظة للتنمية العقارية.
وكانت وافقت شركة الملتقى العربي للاستثمارات على بيع كامل مساهمتها في شركة المتحدة للاستثمارات والتطوير العقاري إلى شركة ألماظة للتنمية العقارية، رهناً بموافقة عمومية الشركة لكونه عقد معاوضة.
وأوضحت الشركة، أنه سيتم بيع 1.22 مليون سهم من المتحدة للاستثمارات بسعر 31.8 جنيه للسهم بقيمة إجمالية 38.8 مليون جنيه.
كما قررت الشركة شراء 24.34 مليون سهم من شركة إكسبيدشن للاستثمارات بسعر 1.026 جنيه للسهم بإجمالي قيمة 25 مليون جنيه، والعرض على العمومية لأنه عقد معاوضة.
وتراجعت أرباح شركة الملتقى العربي للاستثمارات بنسبة 76% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 24.9 مليون جنيه، مقارنة بربح 102.9 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2022.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري لتصل 539.7 مليون جنيه، مقابل 359.3 مليون جنيه في النصف المقارن من 2022.
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