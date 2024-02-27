البورصة ترتفع 0.59% بتداولات 761.7 مليون جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي في مستهل تداولات جلسة اليوم الثلاثاء.

وسجل مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 انخفاضا بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 29103.13 نقطة، فيما ارتفع مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.42 % ليصل إلى مستوى 7683.76 نقطة.

موضوعات“الملتقى العربي” تقترح توزيعات نقدية ومجانية على المساهمين تابعة لـ”القلعة” توقع اتفاقات تسوية نهائية لديون بـ1.45 مليار جنيه “الملتقى العربي” تربح 221.4 مليون جنيه خلال 2023 بنمو 45%

كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 1.33 % ليصل إلي مستوى 10678.04 نقطة، و انخفض مؤشر EGX30 capped بنسبة 1 % ليصل لمستوى 36418.96 نقطة.

وسجل السوق قيم تداولات 761.7 مليون جنيه، من خلال تداول 114.1 مليون سهم، بتنفيذ 21.6 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 189 شركة مقيدة، ارتفع منها 91 سهمًا، وتراجع 17 سهم، في حين لم تتغير أسعار 81 سهم آخرين.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 2.048 تريليون جنيه.

وتوجه المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء بصافي تعاملات بقيمة 48.8 مليون جنيه، 37.5 مليون جنيه على التوالى، فيما اتجه المصريون نحو البيع بصافى تعاملات بقيمة 83.4 مليون جنيه.