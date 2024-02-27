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يلين تتوقع انخفاض التضخم في 80% من اقتصادات العالم خلال 2024

2/27/2024 4:23:03 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قالت“جانيت يلين” وزيرة الخزانة الأمريكية، إن النمو الاقتصادي القوي في الولايات المتحدة كان المحرك الرئيسي للنمو العالمي الذي كان أفضل من المتوقع، مشيدة بسياسات إدارة الرئيس“جو بايدن” الداعمة للشركات المتضررة بسبب الوباء.

وأوضحت“يلين” خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أن صندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات توقعت تباطؤ الاقتصاد العالمي على نطاق واسع في 2023، وهو ما لم يتحقق مع نموه 3.1% متجاوزاً التوقعات.

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وأضافت أن التضخم العالمي تراجع أيضاً خلال العام الماضي، وأنه من المتوقع أن تواصل الأسعار انخفاضها في نحو 80% من اقتصادات العالم خلال 2024.

وأشارت“يلين” إلى أنه في حالة ركود الاقتصاد الأمريكي خلال 2023، خرج النمو العالمي عن مساره الصحيح، وأن النمو الأمريكي تجاوز التوقعات باستمرار.

وتابعت بأن نمو العديد من الاقتصادات، بما في ذلك البرازيل، ساهم أيضاً في نمو الاقتصاد العالمي رغم أن اقتصادات أخرى لا زالت تواجه تحديات، لكنها لم تحدد دولاً بعينها.


المصدر:

MENAFN27022024000202011048ID1107904338

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