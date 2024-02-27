يلين تتوقع انخفاض التضخم في 80% من اقتصادات العالم خلال 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت“جانيت يلين” وزيرة الخزانة الأمريكية، إن النمو الاقتصادي القوي في الولايات المتحدة كان المحرك الرئيسي للنمو العالمي الذي كان أفضل من المتوقع، مشيدة بسياسات إدارة الرئيس“جو بايدن” الداعمة للشركات المتضررة بسبب الوباء.
وأوضحت“يلين” خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أن صندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات توقعت تباطؤ الاقتصاد العالمي على نطاق واسع في 2023، وهو ما لم يتحقق مع نموه 3.1% متجاوزاً التوقعات.
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وأضافت أن التضخم العالمي تراجع أيضاً خلال العام الماضي، وأنه من المتوقع أن تواصل الأسعار انخفاضها في نحو 80% من اقتصادات العالم خلال 2024.
وأشارت“يلين” إلى أنه في حالة ركود الاقتصاد الأمريكي خلال 2023، خرج النمو العالمي عن مساره الصحيح، وأن النمو الأمريكي تجاوز التوقعات باستمرار.
وتابعت بأن نمو العديد من الاقتصادات، بما في ذلك البرازيل، ساهم أيضاً في نمو الاقتصاد العالمي رغم أن اقتصادات أخرى لا زالت تواجه تحديات، لكنها لم تحدد دولاً بعينها.
المصدر:
MENAFN27022024000202011048ID1107904338
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