Tuesday, 27 February 2024 01:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ارتفاع الأسهم الأوروبية مع تباطؤ تضخم أسعار التجزئة في بريطانيا

2/27/2024 4:23:02 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت غالبية الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، عقب صدور بيانات أظهرت تباطؤ تضخم أسعار التجزئة في بريطانيا لأدنى مستوياته في قرابة عامين.

صعد مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.14% إلى 496 نقط، بدعم من ارتفاع أسهم قطاع التعدين 1.13%.

موضوعات متعلقة روسيا تحظر صادرات البنزين لمدة 6 أشهر اعتباراً من بداية مارس يلين تتوقع انخفاض التضخم في 80% من اقتصادات العالم خلال 2024 استراتيجية رقائق الهند تستقطب عروضاً لاستثمار 21 مليار دولار

وزاد مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.16% إلى 7696 نقطة، وارتفع“داكس” الألماني بنسبة 0.16% إلى 17450 نقطة، كما ارتفع“كاك” الفرنسي بنسبة 0.12% إلى 7939 نقطة.

وأظهرت بيانات اتحاد التجزئة البريطاني اليوم، تباطؤ تضخم أسعار التجزئة في المملكة المتحدة إلى 2.5% في فبراير انخفاضاً من 2.9% في يناير، ليسجل أدنى مستوى له منذ مارس من عام 2022.

وأوضحت“هيلين ديكنسون” الرئيسة التنفيذية للاتحاد، أن آثار تقلص ضغوط سلاسل الإمداد بدأت تنتقل لأسعار الغذاء، لكن لا يزال هناك الكثير من عدم اليقين مع تصاعد التوترات الجيوسياسية.

وصعد سهم“أبردن – Abrdn” للاستثمار وإدارة الأصول بنسبة 6.07%، رغم إعلان الشركة البريطانية نتائج أعمال ضعيفة تخطط على إثرها لتسريح 500 من موظفيها.


المصدر:

MENAFN27022024000202011048ID1107904336

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث