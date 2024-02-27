ارتفاع الأسهم الأوروبية مع تباطؤ تضخم أسعار التجزئة في بريطانيا

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت غالبية الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، عقب صدور بيانات أظهرت تباطؤ تضخم أسعار التجزئة في بريطانيا لأدنى مستوياته في قرابة عامين.

صعد مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.14% إلى 496 نقط، بدعم من ارتفاع أسهم قطاع التعدين 1.13%.

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وزاد مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.16% إلى 7696 نقطة، وارتفع“داكس” الألماني بنسبة 0.16% إلى 17450 نقطة، كما ارتفع“كاك” الفرنسي بنسبة 0.12% إلى 7939 نقطة.

وأظهرت بيانات اتحاد التجزئة البريطاني اليوم، تباطؤ تضخم أسعار التجزئة في المملكة المتحدة إلى 2.5% في فبراير انخفاضاً من 2.9% في يناير، ليسجل أدنى مستوى له منذ مارس من عام 2022.

وأوضحت“هيلين ديكنسون” الرئيسة التنفيذية للاتحاد، أن آثار تقلص ضغوط سلاسل الإمداد بدأت تنتقل لأسعار الغذاء، لكن لا يزال هناك الكثير من عدم اليقين مع تصاعد التوترات الجيوسياسية.

وصعد سهم“أبردن – Abrdn” للاستثمار وإدارة الأصول بنسبة 6.07%، رغم إعلان الشركة البريطانية نتائج أعمال ضعيفة تخطط على إثرها لتسريح 500 من موظفيها.





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