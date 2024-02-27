ارتفاع الأسهم الأوروبية مع تباطؤ تضخم أسعار التجزئة في بريطانيا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت غالبية الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، عقب صدور بيانات أظهرت تباطؤ تضخم أسعار التجزئة في بريطانيا لأدنى مستوياته في قرابة عامين.
صعد مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.14% إلى 496 نقط، بدعم من ارتفاع أسهم قطاع التعدين 1.13%.
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وزاد مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.16% إلى 7696 نقطة، وارتفع“داكس” الألماني بنسبة 0.16% إلى 17450 نقطة، كما ارتفع“كاك” الفرنسي بنسبة 0.12% إلى 7939 نقطة.
وأظهرت بيانات اتحاد التجزئة البريطاني اليوم، تباطؤ تضخم أسعار التجزئة في المملكة المتحدة إلى 2.5% في فبراير انخفاضاً من 2.9% في يناير، ليسجل أدنى مستوى له منذ مارس من عام 2022.
وأوضحت“هيلين ديكنسون” الرئيسة التنفيذية للاتحاد، أن آثار تقلص ضغوط سلاسل الإمداد بدأت تنتقل لأسعار الغذاء، لكن لا يزال هناك الكثير من عدم اليقين مع تصاعد التوترات الجيوسياسية.
وصعد سهم“أبردن – Abrdn” للاستثمار وإدارة الأصول بنسبة 6.07%، رغم إعلان الشركة البريطانية نتائج أعمال ضعيفة تخطط على إثرها لتسريح 500 من موظفيها.
المصدر:
MENAFN27022024000202011048ID1107904336
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