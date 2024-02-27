روسيا تحظر صادرات البنزين لمدة 6 أشهر اعتباراً من بداية مارس

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت روسيا اليوم الثلاثاء، حظر تصدير البنزين لمدة 6 أشهر اعتباراً من الأول من مارس، لتلبية الطلب المتزايد من قبل المستهلكين والمزارعين، والسماح بإتمام الصيانة المخطط لها لمصافي التكرير.

وذكرت وكالة“تاس” للأنباء نقلاً عن المتحدث الرسمي باسم نائب رئيس مجلس الوزراء“أليكساندر نوفاك”، أن قرار الحظر لا يشمل الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ومنغوليا، وأوزباكستان، ومنطقتي أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا في جورجيا.

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وفرضت روسيا حظراً مماثلاً في الفترة الممتدة بين شهري سبتمبر ونوفمبر من العام الماضي لمعالجة ارتفاع أسعار البنزين في السوق المحلي ونقص الإمدادات، مع استثناء أربع دول سوفيتية سابقة، هي: بيلاروسيا، وكازاخستان، وأرمينيا، وقرغيزستان.





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