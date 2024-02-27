روسيا تحظر صادرات البنزين لمدة 6 أشهر اعتباراً من بداية مارس

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت روسيا اليوم الثلاثاء، حظر تصدير البنزين لمدة 6 أشهر اعتباراً من الأول من مارس، لتلبية الطلب المتزايد من قبل المستهلكين والمزارعين، والسماح بإتمام الصيانة المخطط لها لمصافي التكرير.
وذكرت وكالة“تاس” للأنباء نقلاً عن المتحدث الرسمي باسم نائب رئيس مجلس الوزراء“أليكساندر نوفاك”، أن قرار الحظر لا يشمل الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ومنغوليا، وأوزباكستان، ومنطقتي أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا في جورجيا.
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وفرضت روسيا حظراً مماثلاً في الفترة الممتدة بين شهري سبتمبر ونوفمبر من العام الماضي لمعالجة ارتفاع أسعار البنزين في السوق المحلي ونقص الإمدادات، مع استثناء أربع دول سوفيتية سابقة، هي: بيلاروسيا، وكازاخستان، وأرمينيا، وقرغيزستان.
المصدر:
MENAFN27022024000202011048ID1107904335
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