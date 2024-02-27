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روسيا تحظر صادرات البنزين لمدة 6 أشهر اعتباراً من بداية مارس

2/27/2024 4:23:02 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت روسيا اليوم الثلاثاء، حظر تصدير البنزين لمدة 6 أشهر اعتباراً من الأول من مارس، لتلبية الطلب المتزايد من قبل المستهلكين والمزارعين، والسماح بإتمام الصيانة المخطط لها لمصافي التكرير.

وذكرت وكالة“تاس” للأنباء نقلاً عن المتحدث الرسمي باسم نائب رئيس مجلس الوزراء“أليكساندر نوفاك”، أن قرار الحظر لا يشمل الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ومنغوليا، وأوزباكستان، ومنطقتي أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا في جورجيا.

موضوعات متعلقة ارتفاع الأسهم الأوروبية مع تباطؤ تضخم أسعار التجزئة في بريطانيا يلين تتوقع انخفاض التضخم في 80% من اقتصادات العالم خلال 2024 استراتيجية رقائق الهند تستقطب عروضاً لاستثمار 21 مليار دولار

وفرضت روسيا حظراً مماثلاً في الفترة الممتدة بين شهري سبتمبر ونوفمبر من العام الماضي لمعالجة ارتفاع أسعار البنزين في السوق المحلي ونقص الإمدادات، مع استثناء أربع دول سوفيتية سابقة، هي: بيلاروسيا، وكازاخستان، وأرمينيا، وقرغيزستان.


المصدر:

MENAFN27022024000202011048ID1107904335

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