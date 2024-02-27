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عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى

2/27/2024 4:20:03 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس/PNN- اقتحم مستعمرون، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستعمرين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.

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