ستولتنبرغ يرحب بموافقة المجر على عضوية السويد بالناتو

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN-رحب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي“ناتو” ينس ستولتنبرغ، بموافقة البرلمان المجري على انضمام السويد إلى الحلف.

وقال ستولتنبرغ، في منشور على حسابه بمنصة إكس، الثلاثاء، إن“عضوية السويد ستجعلنا جميعا (دول الحلف) أقوى وأكثر أمانا”.

وأكد أنه يرحب بموافقة البرلمان المجري على مشاركة السويد في حلف شمال الأطلسي، مشيرا إلى أنها ستكون العضو الـ32 بالناتو.

وبعد موافقة تركيا على عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي في 23 يناير/ كانون الثاني، اتجهت الأنظار نحو موافقة المجر وهي الأخيرة.

وبسبب بعض التوترات بين المجر والسويد طال أمد عملية الموافقة، وطرح الجانب المجري شرط قيام رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون بزيارة بودابست من أجل إكمال التصويت والموافقة.

وناقش كريسترسون عضوية بلاده في ناتو مع نظيره المجري فيكتور أوربان في العاصمة بودابست في 23 شباط/ فبراير الجاري.

وأمس الاثنين، صدّق البرلمان المجري على طلب انضمام السويد إلى الناتو، لتنال ستوكهولم موافقة جميع الدول الأعضاء على انضمامها للحلف.