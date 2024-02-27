(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN-جاءت اسعار صرف العملات مقابل الشيقل، اليوم الثلاثاء، حسب سلطة النقد، على النحو التالي:
الدولار الأمريكي: الشراء=3.6331 | البيع=3.6450
الدينار الأردني: الشراء=5.1170 | البيع=5.1483
اليوروالأوروبي: الشراء=3.9416 | البيع=3.9552
الجنيه المصري:الشراء=0.1174 | البيع=0.1182
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