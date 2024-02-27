المحرر خليل صلاح من بيت لحم يروي أساليب تعذيب الاحتلال للأسرى‎

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- روى الأسير المحرر خليل صلاح من بلدة الخضر جنوب بيت لحم، أساليب التعذيب التي يرتبكها الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين.





وأكد صلاح أن الظروف التي يعيشها الأسرى داخل سجون الاحتلال مأساوية جدا، والأوضاع باتت صعبة جدا، وخاصة في سجن النقب، في ظل وجود وحدات القمع التابعة لقوات الاحتلال

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وأشار إلى أنه تعرض لشتى أنواع التعذيب، ومنها تأخير استحمامه لأكثر من 45 يوما، إلى جانب عدم توفر الماء الساخن، في ظل أجواء برد الشتاء القارس.





ولفت إلى أن الاحتلال يتعمد عدم توفير الدواء بشكل مطلق للأسرى المرضى، ضمن سياسة الإهمال الطبي التي يرتكبها بحق عدد من الأسرى الفلسطينيين.





وذكر أنه من أساليب التعذيب أيضا الضرب المبرح على مدار الساعة، إضافة إلى إهانة الأسرى والانتقاص من حقوقهم الإنسانية، والتعامل معهم بشكل سيء جدا.





وأطلقت القوى الوطنية والاسلامية وحراكات شعبية وشبابية إلى جانب مؤسسات الأسرى والاتحادات والنقابات، دعوات لاعتبار اليوم الثلاثاء، يوم غضب، تصديا لعدوان الاحتلال على قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، ونصرة للأسرى في سجون الاحتلال.





ونوّهت القوى والحراكات إلى ضرورة استنهاض الشارع الفلسطيني، وحشد كل الطاقات من كل المؤسسات والأطر، وتوفير الإمكانيات التي تضمن أن يكون هذا اليوم مختلفاً، ويرتقي إلى مستوى العدوان الذي يتعرض له شعبنا، والجريمة المستمرة بحق المعتقلين.



