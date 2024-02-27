المحرر خليل صلاح من بيت لحم يروي أساليب تعذيب الاحتلال للأسرى‎

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN- روى الأسير المحرر خليل صلاح من بلدة الخضر جنوب بيت لحم، أساليب التعذيب التي يرتبكها الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين.
وأكد صلاح أن الظروف التي يعيشها الأسرى داخل سجون الاحتلال مأساوية جدا، والأوضاع باتت صعبة جدا، وخاصة في سجن النقب، في ظل وجود وحدات القمع التابعة لقوات الاحتلال
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وأشار إلى أنه تعرض لشتى أنواع التعذيب، ومنها تأخير استحمامه لأكثر من 45 يوما، إلى جانب عدم توفر الماء الساخن، في ظل أجواء برد الشتاء القارس.
ولفت إلى أن الاحتلال يتعمد عدم توفير الدواء بشكل مطلق للأسرى المرضى، ضمن سياسة الإهمال الطبي التي يرتكبها بحق عدد من الأسرى الفلسطينيين.
وذكر أنه من أساليب التعذيب أيضا الضرب المبرح على مدار الساعة، إضافة إلى إهانة الأسرى والانتقاص من حقوقهم الإنسانية، والتعامل معهم بشكل سيء جدا.
وأطلقت القوى الوطنية والاسلامية وحراكات شعبية وشبابية إلى جانب مؤسسات الأسرى والاتحادات والنقابات، دعوات لاعتبار اليوم الثلاثاء، يوم غضب، تصديا لعدوان الاحتلال على قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، ونصرة للأسرى في سجون الاحتلال.
ونوّهت القوى والحراكات إلى ضرورة استنهاض الشارع الفلسطيني، وحشد كل الطاقات من كل المؤسسات والأطر، وتوفير الإمكانيات التي تضمن أن يكون هذا اليوم مختلفاً، ويرتقي إلى مستوى العدوان الذي يتعرض له شعبنا، والجريمة المستمرة بحق المعتقلين.
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