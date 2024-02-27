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الخارجية تعرب عن تقديرها للدول التي تقدمت بمرافعات شفوية منسجمة مع القانون الدولي أمام العدل الدولية

2/27/2024 4:20:02 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- اعربت وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين بتقديرها وامتنانها للدول التي تقدمت بمرافعات شفوية منسجمة مع القانون الدولي ومتسقة مع قرارات الأمم المتحدة، أمام محكمة العدل الدولية.

جاء ذلك في سياق اختتام جلسات استماع محكمة العدل الدولية للمرافعات الشفوية بشأن طلب الجمعية العامة إصدار فتوى بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وفي هذا الصدد، نوهت الوزارة الى مشاركة عدد غير مسبوق من الدول والمنظمات الدولية في تقديم مرافعاتها الشفوية امام المحكمة، الى جانب دولة فلسطين، والتي عبرت غالبيتها العظمى عن رفضها للاستعمار والعدوان والاحتلال والهيمنة والقمع، وايدت ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده ومبادئه، بما في ذلك الحق في تقرير المصير وحظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة.

وقالت "الخارجية" في بيان: "لقد وقفت الغالبية الساحقة من الدول والمنظمات الدولية جنباً إلى جنب مع الشعب الفلسطيني، وعبرت عن نصرة القانون الدولي، ورفضها لانتهاكات إسرائيل لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي على مدار 75 عاماً، وتحديداً احتلالها غير الشرعي الذي يجب أن ينتهي فوراً وبشكل كامل وغير مشروط."

وأكدت وزارة الخارجية على مواصلة دولة فلسطين تعاونها مع محكمة العدل الدولية، وأعربت عن ثقتها التامة بأنها ستضطلع
بواجباتها المنوطة بها في الإنصاف والعدالة والتي يتطلع اليها العالم بأسره.

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