الخارجية تعرب عن تقديرها للدول التي تقدمت بمرافعات شفوية منسجمة مع القانون الدولي أمام العدل الدولية

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- اعربت وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين بتقديرها وامتنانها للدول التي تقدمت بمرافعات شفوية منسجمة مع القانون الدولي ومتسقة مع قرارات الأمم المتحدة، أمام محكمة العدل الدولية.
جاء ذلك في سياق اختتام جلسات استماع محكمة العدل الدولية للمرافعات الشفوية بشأن طلب الجمعية العامة إصدار فتوى بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وفي هذا الصدد، نوهت الوزارة الى مشاركة عدد غير مسبوق من الدول والمنظمات الدولية في تقديم مرافعاتها الشفوية امام المحكمة، الى جانب دولة فلسطين، والتي عبرت غالبيتها العظمى عن رفضها للاستعمار والعدوان والاحتلال والهيمنة والقمع، وايدت ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده ومبادئه، بما في ذلك الحق في تقرير المصير وحظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة.
وقالت "الخارجية" في بيان: "لقد وقفت الغالبية الساحقة من الدول والمنظمات الدولية جنباً إلى جنب مع الشعب الفلسطيني، وعبرت عن نصرة القانون الدولي، ورفضها لانتهاكات إسرائيل لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي على مدار 75 عاماً، وتحديداً احتلالها غير الشرعي الذي يجب أن ينتهي فوراً وبشكل كامل وغير مشروط."
وأكدت وزارة الخارجية على مواصلة دولة فلسطين تعاونها مع محكمة العدل الدولية، وأعربت عن ثقتها التامة بأنها ستضطلع
بواجباتها المنوطة بها في الإنصاف والعدالة والتي يتطلع اليها العالم بأسره.
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