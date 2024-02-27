Tuesday, 27 February 2024 01:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حالة الطقس: أجواء باردة وأمطار متفرقة

2/27/2024 4:20:01 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- توقعت الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الثلاثاء، غائماً جزئياً إلى غائم وباردا إلى شديد البرودة، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق، وتكون الامطار مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا والبحر متوسط ارتفاع الموج .

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وبارداً
الى شديد البرودة، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الاربعاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرفية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والخميس، يكون الجو صافياً إلى غائم جزئي ومغبراً ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانًا ومثيرة للغبار والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الجمعة المقبل، يكون الجو صافياً إلى غائم جزئي ومغبراً ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانًا ومثيرة للغبار والبحر خفيف ارتفاع الموج.

MENAFN27022024000205011050ID1107904324

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث