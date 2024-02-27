حالة الطقس: أجواء باردة وأمطار متفرقة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- توقعت الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الثلاثاء، غائماً جزئياً إلى غائم وباردا إلى شديد البرودة، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق، وتكون الامطار مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا والبحر متوسط ارتفاع الموج .

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وبارداً

الى شديد البرودة، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الاربعاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرفية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والخميس، يكون الجو صافياً إلى غائم جزئي ومغبراً ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانًا ومثيرة للغبار والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الجمعة المقبل، يكون الجو صافياً إلى غائم جزئي ومغبراً ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانًا ومثيرة للغبار والبحر خفيف ارتفاع الموج.