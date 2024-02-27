رقيب سير يثير الإعجاب بموقف انساني

رقيب سير يثير الإعجاب بموقف انساني
التاريخ
2/27/2024 3:11:21 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
مواطن يروي موقف انساني شهده لرقيب سير
MENAFN27022024000208011052ID1107904021
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.