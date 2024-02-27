برلمان هنغاريا ينتخب رئيسا جديدا للبلاد

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انتخب البرلمان الهنغاري، رئيس المحكمة الدستورية تاماس سوجوك، رئيسا جديدا للبلاد.
وسيحل سوجوك محل كاتالين نواك في منصب رئيس الدولة.
وتم انتخاب رئيس جديد في اليوم الأول من دورة الربيع، والتي تم بث افتتاحها على الموقع الإلكتروني للبرلمان.
يشار إلى أنه تم ترشيح سوجوك البالغ من العمر 67 عاما، من جانب ائتلاف الأحزاب الحاكمة "فيدس - الذي يشغل في البرلمان 135 مقعدا من أصل 199. ودعم النواب الموالون للحكومة سوجوك مما ضمن فوزه في الجولة الأولى.
RT
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