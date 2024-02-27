برلمان هنغاريا ينتخب رئيسا جديدا للبلاد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انتخب البرلمان الهنغاري، رئيس المحكمة الدستورية تاماس سوجوك، رئيسا جديدا للبلاد.



وسيحل سوجوك محل كاتالين نواك في منصب رئيس الدولة.

وتم انتخاب رئيس جديد في اليوم الأول من دورة الربيع، والتي تم بث افتتاحها على الموقع الإلكتروني للبرلمان.



يشار إلى أنه تم ترشيح سوجوك البالغ من العمر 67 عاما، من جانب ائتلاف الأحزاب الحاكمة "فيدس - الذي يشغل في البرلمان 135 مقعدا من أصل 199. ودعم النواب الموالون للحكومة سوجوك مما ضمن فوزه في الجولة الأولى.

RT