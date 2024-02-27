لا تسيبني يا حبيبي.. صيحة فلسطينية حاولت إنعاش قلب زوجها

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - بكل قوة وعزيمة، سعت سيدة فلسطينية إلى إنعاش قلب زوجها الملقى على سرير في إحدى مستشفيات غزة، بالضغط مرارا على صدره، على أمل ألا يفقد حياته ويتركها وحيدة في غمرة الظروف الصعبة من الحرب الإسرائيلية على القطاع.



وأصرت الفلسطينية مرارا وتكرارا، بعد جهد مضنٍ من الأطباء لإنقاذ حياة زوجها، على أن تقوم هي بتدليك قلبه بيديها الرقيقتين، في محاولة يائسة لإنقاذه بعد إصابته في قصف الإسرائيلي على مدينة غزة.



كانت تضغط على قلبه بقوة محاولة إعادة الحياة إليه، ودموعها تنساب بينما تتردد كلمات الحنين لزوجها، وقلبها يتمزق ألماً.



صارعت الفلسطينية الأمل واليأس في داخلها، لترسل مع كل ضغطة على صدر زوجها أملاً متجددًا في عودته إلى الحياة.



تنبثق من عينيها الدموع، وتنساب كلمات الحب من شفتيها وصرخات ألم قلبها، في دلالة عميقة على مدى رغبتها في بقاء قلب زوجها نابضا بالحياة.



تضرعت الفلسطينية إلى الله بالدعاء أن يبقى زوجها سالمًا، وصرخت بصوت عالٍ: "أوعى تسيبني، لا يا حبيبي، أصمد يا قلبي".



وما أن فقدت الزوجة الأمل في عودة زوجها، رفعت يديها عن قلبه الذي توقف عن النبض.



وحينها، بكل حنان، انحنت على صدر زوجها، وضمته بين ذراعيها برقة، وانطلقت منها كلمات الحزن والأسى، التي امتزجت مع صرخات الفراق.



وخلال محاولتها إنعاش قلب زوجها، كانت الفلسطينية تقول بصوت مليء بالخوف والحزن: "لا يا سامي لا تسيبني، يا رب، لا يا حبيبي، يا قلبي، يا قلبي".

