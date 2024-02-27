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الشمالي من أبوظبي: يجب تعزيز النظام التجاري العالمي

2/27/2024 3:11:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شارك وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي في المؤتمر الوزاري 13 لمنظمة التجارة العالمية، الذي بدأ أعماله في أبوظبي يوم أمس ويستمر حتى 29 من الشهر الجاري، بمشاركة وزراء التجارة وكبار المسؤولين من جميع أنحاء العالم وعلى أجندتها العديد من الموضوعات التي تستهدف تسهيل التجارة العالمية.
ويشارك في المؤتمر 175 وفداً من أعضاء المنظمة والأعضاء بصفة مراقب إلى جانب قادة القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية وممثلي المجتمع المدني، الأمر الذي يتيح للمجتمع الدولي فرصة التعاون من أجل التوصل إلى نظام تجاري أكثر كفاءة واستدامة وشمولاً.
وأكد الشمالي تقدير المملكة لجهود دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة المؤتمر، والذي يمثل فرصة هامة لتعزيز قدرة النظام التجاري متعدد الأطراف على الاستجابة للتحديات والأزمات المتلاحقة التي شهدها العالم في السنوات الأخيرة.
وقال خلال كلمة له في المؤتمر:" أنه مع دخول العام الـ 30 من إنشاء منظمة التجارة العالمية تقتضي الحاجة لمواصلة تعزيز النظام التجاري المتعدد الأطراف من خلال الإصلاحات في المنظمة لإبقاء الإجراءات مفتوحة وشاملة وشفافة تلبي مصالح جميع أعضائها".
ويضم الوفد الأردني المشارك في المؤتمر السفير الأردني في أبو ظبي نصار الحباشنة والأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي ومسؤولين.
ويركز المؤتمر الوزاري على تحسين قدرة الدول النامية والأقل نمواً على الوصول إلى النظام التجاري العالمي والملكية الفكرية وآلية حل النزاعات في منظمة التجارة العالمية.
والتقى الشمالي على هامش الاجتماعات عددا من وزراء الصناعة والتجارة العرب وبحث معهم آليات تعزيز التعاون الاقتصادي وآفاقها للفترة المقبلة.













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