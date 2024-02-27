أمريكية تتسبب بمقتل رضيعتها عن طريق الخطأ.. للمرة الثانية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات الأميركية أن أمًا تبلغ من العمر 21 عامًا من ولاية إنديانا قُبض عليها مؤخرًا بعد وفاة طفلتها الرضيعة في السرير معها بتشرين الأول الفائت.

ويُزعم أن عاليه ليكينز، من مونسي، قالت للمستجيبين الأوائل في مكان الحادث في 9 تشرين الأول 2023، "أوه لا، لقد فعلت ذلك مرة أخرى" بعد أن نامت الأم الشابة أثناء إرضاع طفلها البالغ من العمر أسبوعين، وفقًا لمستندات المحكمة الأميركية .



وأعُلن وفاة ابنتها أديلين ليكينز بشكل مأساوي في المستشفى بعد فشل جهود إنعاشها.



وعثر المسعفون على الطفلة "مع عدم وجود علامات على التنفس"، حسبما ذكرت إفادة خطية من المحكمة الأميركية قُدمت في 15 شباط، وفقًا للمعلومات.



وجاء في الإفادة الخطية: "كانت ليكينز تدرك تمامًا خطورة النوم بالقرب من طفلها الرضيع، وذلك بعد وفاة طفلها الأول بنفس الطريقة سابقاً".



قبل حوالي أربع سنوات، توفي ابن ليكينز، أيدن ليكينز، البالغ من العمر 7 أسابيع، بعد أن نامت في السرير معه.



وعلى الرغم من أنها لم تواجه أي اتهامات ناجمة عن الحادث السابق، فقد اتُهمت ليكينز هذا الشهر بالقتل المتهور وإهمال طفلها، وكلاهما جريمتان.



لبنان 24