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حزب الله يواصل الرد على غارات بعلبك باستهداف قاعدة ميرون الإسرائيلية

2/27/2024 3:11:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- واصل "حزب الله" اللبناني اليوم الثلاثاء، رده على الغارات الإسرائيلية التي استهدفت منطقة بعلبك شرق لبنان أمس، معلنا استهداف قاعدة ميرون العسكرية الإسرائيلية.


وقال "حزب الله" في بيان، إنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وردا على ‏العدوان الصهيوني على محيط مدينة بعلبك في البقاع، ‌‎استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية قاعدة ميرون للمراقبة الجوية في جبل ‏الجرمق بدفعة صاروخية كبيرة من عدة راجمات". ‏









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