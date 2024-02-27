حزب الله يواصل الرد على غارات بعلبك باستهداف قاعدة ميرون الإسرائيلية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
واصل "حزب الله" اللبناني اليوم الثلاثاء، رده على الغارات الإسرائيلية التي استهدفت منطقة بعلبك شرق لبنان أمس، معلنا استهداف قاعدة ميرون العسكرية الإسرائيلية.
وقال "حزب الله" في بيان، إنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة، وردا على العدوان الصهيوني على محيط مدينة بعلبك في البقاع، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية قاعدة ميرون للمراقبة الجوية في جبل الجرمق بدفعة صاروخية كبيرة من عدة راجمات".
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