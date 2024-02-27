حمدان: مسودة باريس هدفها إعطاء نتنياهو مزيدا من الوقت لتجهيز هجوم جديد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أسامة حمدان، يوم الثلاثاء، إن "مسودة باريس هي مقترح أميركي هدفها إعطاء نتنياهو مزيدا من الوقت للتجهيز لهجوم جديد، وإن تسريب تفاصيل الوثيقة هدفه الضغط وخلق حالة من الوهن لدى الفلسطينيين".



وأوضح حمدان في تصريحات له، أن "الاحتلال الإسرائيلي رفض الاتفاق على المسودة التي تقدمت بها الولايات المتحدة، وأضاف: "مسودة الاتفاق الأمريكية والأرقام المذكورة هي مراوغة من قبل الاحتلال، وتهدف إلى حفظ ماء الوجه لـ"إسرائيل، وأن مسودة الاتفاق لم يتم الاتفاق عليها في باريس".



وشدد على أن "الأولوية لوقف العدوان وإنهاء الحصار وإدخال المساعدات وإطلاق برنامج لإعمار غزة دون قيود إسرائيلية ثم يأتي لاحقًا تبادل الأسرى، وما لم يتم وقف المجاعة في غزة وإنهاء العدوان لن نقبل أن تستمر الأمور على هذا النحو".



وبين حمدان أن "هناك مراوغة إسرائيلية للخروج من كل الالتزامات، مؤكدًا أن الترويج لمسودة الاتفاق حالة دعائية لا تصل إلى ما نريد".



وأشار إلى أن "الإدارة الأميركية تحاول التأثير عبر تسريباتها على الرأي العام الفلسطيني، والرئيس بايدن يمارس النفاق السياسي ويشارك في جريمة قتل الفلسطينيين".

