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إما الاتفاق أو الإغلاق.. يوم حاسم في الولايات المتحدة

2/27/2024 3:11:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عبر بعض النواب "المعتدلين" في الكونغرس الأمريكي لموقع "أكسيوس" عن خشيتهم من أنهم لن يتمكنوا من التعويل على إعادة انتخابهم لعضوية الكونغرس في حالة حصول الإغلاق الحكومي.


ويخشى جمهوريون من أن اجتماع الرئيس الأمريكي جو بايدن مع قادة الكونغرس في البلاد، اليوم الثلاثاء، لن يساعد في تجنب إغلاق الحكومة الفيدرالية.
وأشار "أكسيوس" إلى أن جمهوريين في مجلس النواب "متشائمون وغير واثقين من أن الاجتماع سيسير على ما يرام".


وقال أحدهم للموقع: "نشعر أنه لا توجد خطة والمعنويات منخفضة للغاية".

ويخشى الجمهوريون المعتدلون، كما يشير موقع "أكسيوس"، من أنهم في حالة الإغلاق لن يتمكنوا بعد ذلك من التعويل على إعادة انتخابهم للكونغرس.

ويعتقدون أيضا أن أعضاء حزبهم الأكثر تحفظا ليسوا ضد إغلاق الحكومة على الإطلاق.


الجدير بالذكر أنه في 19 يناير الماضي، وقع بايدن مشروع قانون وافق عليه مجلسا الكونغرس لتمديد التمويل لبعض هياكل الحكومة الفيدرالية في البلاد حتى 1 مارس، وأخرى حتى 8 مارس.

RT

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