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الخيرية الهاشمية: أرسلنا طائرتي مواد صحية خاصة بالنساء إلى غزة

2/27/2024 3:11:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، اليوم الثلاثاء، أنها أرسلت طائرتين من المواد الصحية الخاصة بالنساء إلى قطاع غزة، خلال اليومين الماضيين.


وقالت الهيئة في بيان مقتضب لها، إنها أرسلت خلال اليومين السابقين "طائرتين من المواد الصحية الخاصة بالنساء لأهلنا في غزة بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة (UNWOMEN)، بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والتعاون مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي".

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