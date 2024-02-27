الخيرية الهاشمية: أرسلنا طائرتي مواد صحية خاصة بالنساء إلى غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، اليوم الثلاثاء، أنها أرسلت طائرتين من المواد الصحية الخاصة بالنساء إلى قطاع غزة، خلال اليومين الماضيين.
وقالت الهيئة في بيان مقتضب لها، إنها أرسلت خلال اليومين السابقين "طائرتين من المواد الصحية الخاصة بالنساء لأهلنا في غزة بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة (UNWOMEN)، بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والتعاون مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي".
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