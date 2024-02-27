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الدوريات الخارجية تعلن وفاة و3 إصابات بحادثي دهس وتصادم

2/27/2024 3:11:13 AM
(MENAFN- Amman Net) تعاملت الدوريات الخارجية مع حادث دهس على طريق إربد عمان ما بعد محطة سيل جرش، نتج عنه وفاة، وتم إخلاء الجثة من قبل الدفاع المدني إلى مستشفى جرش الحكومي.
وقال مندوب الدوريات الخارجية عبر أثير إذاعة الأمن العام، إن الدوريات الخارجية تعاملت مع حادث تصادم ما بين 4 مركبات، على طريق المطار باتجاه عمان، نتج عن الحادث 3 إصابات متوسطة، تم نقلهم من قبل كوادر الدفاع المدني باتجاه مستشفى التتونجي وإعاقة على المسرب الايسر وتم اجراء اللازم من قبل المجموعات بالموقع، مبيناً سبب الحادث عدم اخذ احتياطات السلامة المرورية اثناء المسير.
وكما تم التعامل مع سقوط كرفان على طريق الأزرق الزرقاء منطقة شويعر، نتج عن الحالة إغلاق لحركة السير بالكامل وتم اجراء اللازم وفتح حركة السير.
وتعاملت إدارة السير في ساعات الصباح الباكر مع حادث ما بين مركبة شحن، ومركبة خصوصي على جسر ياجوز، نجم عن الحدث بعض الأثر المروري، وتم التعامل مع المركبات ورفعها عن حرم الطريق.
وتم التعامل مع جملة من المخالفات الخطرة كان من أبرزها، تجاوز السرعة المقررة، حيث تم التعامل صباح اليوم مع مركبة تسير بسرعة من 90-186كم/س، وتم اجراء المقتضى القانوني بحق السائق.
ونوه مندوب الدوريات الخارجية، إلى ضرورة الالتزام بالسرعات المقررة على الطرق الخارجية، وعدم ارتكاب المخالفات الخطرة مثل استعمال الهاتف النقال، او تجاوز السرعة المقررة، والانعطاف المفاجئ واتخاذ المسرب الخاطئ.
وأكد أن الدوريات الخارجية متواجدة على الطرق الخارجية كافة لتقديم المساعدة الإنسانية سواء بالاتصال على الرقم الموحد 911 أو التوقف عند أي دورية، وأنها قدمت جملة من المساعدات الإنسانية لمرتادي الطرق الخارجية سواء بالمركبات المعطلة أو الأشخاص المحتاجين.

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