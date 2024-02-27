الدوريات الخارجية تعلن وفاة و3 إصابات بحادثي دهس وتصادم

(MENAFN
- Amman Net) تعاملت الدوريات الخارجية مع حادث دهس على طريق إربد عمان ما بعد محطة سيل جرش، نتج عنه وفاة، وتم إخلاء الجثة من قبل الدفاع المدني إلى مستشفى جرش الحكومي.
وقال مندوب الدوريات الخارجية عبر أثير إذاعة الأمن العام، إن الدوريات الخارجية تعاملت مع حادث تصادم ما بين 4 مركبات، على طريق المطار باتجاه عمان، نتج عن الحادث 3 إصابات متوسطة، تم نقلهم من قبل كوادر الدفاع المدني باتجاه مستشفى التتونجي وإعاقة على المسرب الايسر وتم اجراء اللازم من قبل المجموعات بالموقع، مبيناً سبب الحادث عدم اخذ احتياطات السلامة المرورية اثناء المسير.
وكما تم التعامل مع سقوط كرفان على طريق الأزرق الزرقاء منطقة شويعر، نتج عن الحالة إغلاق لحركة السير بالكامل وتم اجراء اللازم وفتح حركة السير.
وتعاملت إدارة السير في ساعات الصباح الباكر مع حادث ما بين مركبة شحن، ومركبة خصوصي على جسر ياجوز، نجم عن الحدث بعض الأثر المروري، وتم التعامل مع المركبات ورفعها عن حرم الطريق.
وتم التعامل مع جملة من المخالفات الخطرة كان من أبرزها، تجاوز السرعة المقررة، حيث تم التعامل صباح اليوم مع مركبة تسير بسرعة من 90-186كم/س، وتم اجراء المقتضى القانوني بحق السائق.
ونوه مندوب الدوريات الخارجية، إلى ضرورة الالتزام بالسرعات المقررة على الطرق الخارجية، وعدم ارتكاب المخالفات الخطرة مثل استعمال الهاتف النقال، او تجاوز السرعة المقررة، والانعطاف المفاجئ واتخاذ المسرب الخاطئ.
وأكد أن الدوريات الخارجية متواجدة على الطرق الخارجية كافة لتقديم المساعدة الإنسانية سواء بالاتصال على الرقم الموحد 911 أو التوقف عند أي دورية، وأنها قدمت جملة من المساعدات الإنسانية لمرتادي الطرق الخارجية سواء بالمركبات المعطلة أو الأشخاص المحتاجين.
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