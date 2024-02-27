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بايدن:إسرائيل وافقت على عدم القيام“بأنشطة عسكرية” في غزة خلال شهر رمضان

2/27/2024 3:10:50 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نيويورك/PNN-قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن إسرائيل وافقت على عدم القيام بأنشطة عسكرية في قطاع غزة خلال شهر رمضان محذرا من أن إسرائيل تخاطر بفقد الدعم من بقية العالم مع استمرار سقوط قتلى فلسطينيين بأعداد كبيرة.

وقال بايدن في تصريحات لشبكة“إن.بي.سي” إن إسرائيل التزمت بتمكين الفلسطينيين من الإخلاء من رفح في جنوب غزة قبل تكثيف حملتها هناك لتدمير حماس.

وأضاف أن هناك اتفاقا من حيث المبدأ على وقف إطلاق النار بين الجانبين أثناء إطلاق سراح الرهائن.

وقال“رمضان يقترب، وكان هناك اتفاق مع الإسرائيليين على عدم القيام بأي أنشطة خلال شهر رمضان، لكي نمنح أنفسنا وقتا لإخراج جميع الرهائن”.

(رويترز)

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