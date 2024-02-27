الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة الغربية والقدس

MENAFN - Palestine News Network ) محافظات/PNN-شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح وفجر اليوم الثلاثاء، حملة اقتحامات ومداهمات في الضفة الغربية والقدس.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن رائد نصر دلايشة (40 عاما)، ونجله ريان (16 عاما)، وأحمد إبراهيم الحطاب ونجله أنس (14 عاما)، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما.





وفي نابلس، أصيب شاب (37 عامًا) برصاص الاحتلال الحي في الصدر، خلال مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال قرب حاجز بيت فوريك.





كما واعتقلت قوات الاحتلال الشابين عنان الصايغ من الجبل الشمالي، وزيد شقو بالقرب من شارع الجامعة بعد أن قامت بتفتيش منزليهما والعبث بمحتوياتهما، فيما اعتقلت المواطن سليمان الصلاج من منزله بعد أن فتشته في قرية بيت فوريك.





وفي طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن موفق عربي أبو دواس، بعد مداهمة منزله في المدينة، للضغط على نجله لتسليم نفسه.





وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال نحو 30 عاملاً من قطاع غزة والضفة بعد أن داهمت عمارة سكنية يقيمون فيها بالقرب من المنطقة الصناعية، كما عاث جيش الاحتلال خرابا وفسادا بمحتويات عدد من المنازل في البلدة، وفي وقت لاحق تم الإفراج عن عمال الضفة.





وفي الخليل، اعتقلت من المنطقة الجنوبية الشاب صابر برقان، كما اعتقلت من بلدة دورا المواطنين، عز الدين حجة ومحمد النجار.

وفي القدس اعتقلت شرطة الاحتلال فجرا، الشاب المقدسي فراس نبيل سلامة عقب اقتحام بلدة عناتا.