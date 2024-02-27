وقفة احتجاجية أمام السفارة الإسرائيلية في واشنطن تنديدا باستمرار العدوان على غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
واشنطن/PNN-شارك العشرات في وقفة احتجاجية أمام مبنى السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأميركية واشنطن، رفضا لاستمرار العدوان على قطاع غزة.
كما نظم المشاركون تأبينا للطيار الأمريكي آرون بوشنيل الذي أضرم النار في نفسه أمام مبنى السفارة
الإسرائيلية يوم أمس رفضا للإبادة الجماعية بحق شعبنا.
وأعتبر المشاركون بالوقفة، أن رسالة بوشنيل تعبر عن التضامن والتعاطف الكبير مع القضية الفلسطينية، وما يتعرض له شعبنا في هذا العدوان.
وتتواصل المظاهرات في نيويورك وشيكاغو ولوس انجلوس وعدة مدن أميركية، للمطالبة بوقف العدوان، وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للنازحين .
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