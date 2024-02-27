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وقفة احتجاجية أمام السفارة الإسرائيلية في واشنطن تنديدا باستمرار العدوان على غزة

2/27/2024 3:10:49 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) واشنطن/PNN-شارك العشرات في وقفة احتجاجية أمام مبنى السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأميركية واشنطن، رفضا لاستمرار العدوان على قطاع غزة.

كما نظم المشاركون تأبينا للطيار الأمريكي آرون بوشنيل الذي أضرم النار في نفسه أمام مبنى السفارة
الإسرائيلية يوم أمس رفضا للإبادة الجماعية بحق شعبنا.

وأعتبر المشاركون بالوقفة، أن رسالة بوشنيل تعبر عن التضامن والتعاطف الكبير مع القضية الفلسطينية، وما يتعرض له شعبنا في هذا العدوان.

وتتواصل المظاهرات في نيويورك وشيكاغو ولوس انجلوس وعدة مدن أميركية، للمطالبة بوقف العدوان، وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للنازحين .

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