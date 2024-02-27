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افتتاح صناديق الاقتراع في الانتخابات البلدية الإسرائيلية

2/27/2024 3:10:48 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل ابيب/PNN-افتتحت، صباح الثلاثاء، صناديق الاقتراع في الانتخابات البلدية الإسرائيلية وسط تقديرات بنسبة مشاركة منخفضة وسط هيمنة تطورات الحرب في غزة على الأحداث.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: "افتتحت صباح اليوم مراكز الاقتراع في الانتخابات للسلطات المحلية في 242 مدينة وسلطة محلية وإقليمية بأنحاء البلاد بعد تأجيلها نحو 4 أشهر بسبب الحرب".

وأضافت: "ستبقى مراكز التصويت مفتوحة حتى الساعة العاشرة مساء (+2 تغ)".

وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي ولكن جرى تأجيلها بسبب الحرب على غزة والتطورات على الحدود الإسرائيلية واللبنانية.

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن "عدد أصحاب حق الاقتراع يبلغ أكثر من سبعة ملايين ومئتي ألف شخص".

وتابعت: "تتنافس في الانتخابات ست وثمانون امرأة فقط مقارنة بسبعمئة وواحد وعشرين رجلا أكبرهم سنا سميح عدوي 105 سنوات، الذي يتنافس على مقعد للعضوية في مجلس طرعان المحلي".

وأردفت الهيئة الإسرائيلية: "ستنشر نتائج الانتخابات النهائية نهاية الأسبوع الحالي".

ولفتت إلى أنه "ستجرى الانتخابات في باقي السلطات المحلية والإقليمية التي تم إجلاء سكانها منها بسبب الأوضاع الأمنية في نوفمبر القادم".

من جهتها، قالت الشرطة الإسرائيلية في بيان، إنها تجهزت "بقوات مكثفة في جميع أنحاء الدولة للسماح لجميع أصحاب الحق في التصويت بالوصول بأمان وممارسة حقهم في التصويت في آلاف مراكز الاقتراع".

وأضافت: "خلال يوم الانتخابات، سيعمل نحو 19,000 شرطي، وشرطي حرس الحدود ومتطوعين في مجموعة متنوعة من المهام في جميع أنحاء الدولة. إلى جانب الاستعدادات الميدانية حول مراكز الاقتراع".

بدورها، قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية: "من المتوقع أن تكون نسبة المشاركة في التصويت منخفضة، لأن الجمهور منشغل بالحرب في غزة وتم إجلاء عشرات آلاف السكان من منازلهم، وتأجيل التصويت في 11 بلدية أخليت إلى 19 نوفمبر (المقبل)".

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