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تواصل القصف المتجدد على لبنان

2/27/2024 3:10:47 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت/PNN-شن طيران الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الثلاثاء، عدة غارات على مواقع في الجنوب اللبناني، فيما استهدف حزب الله تموضعات وتجمعات ومواقع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة الحدودية.

وأعلن حزب الله اللبناني استهداف قاعدة ميرون للمراقبة الجوية في جبل الجرمق "بدفعة صاروخية كبيرة من عدة راجمات".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإطلاق عشرات الصواريخ على منطقة ميرون بالجليل الأعلى، حيث تم رصد 40 صاروخا أطلقت من لبنان واستهدفت قاعدة ميرون للمراقبة الجوية.

وذكرت مصادر لبنانية أن المدفعية الإسرائيلية قصفت محيط بلدة يارون، كما طال القصف محيط منطقة تلة الحمامص جنوبي لبنان.

وصعد جيش الاحتلال الإسرائيلي من حدة القصف الجوي والمدفعي على بلدات وقرى جنوبي لبنان، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى في صفوف المدنيين، وأجبر مئات العائلات على النزوح من ديارها.

واضطرت السلطات الإسرائيلية لإجلاء عشرات آلاف الإسرائيليين من المستوطنات والبلدات القريبة من الحدود مع لبنان.

MENAFN27022024000205011050ID1107904005

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