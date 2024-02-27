تواصل القصف المتجدد على لبنان

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيروت/PNN-شن طيران الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الثلاثاء، عدة غارات على مواقع في الجنوب اللبناني، فيما استهدف حزب الله تموضعات وتجمعات ومواقع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة الحدودية.
وأعلن حزب الله اللبناني استهداف قاعدة ميرون للمراقبة الجوية في جبل الجرمق "بدفعة صاروخية كبيرة من عدة راجمات".
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإطلاق عشرات الصواريخ على منطقة ميرون بالجليل الأعلى، حيث تم رصد 40 صاروخا أطلقت من لبنان واستهدفت قاعدة ميرون للمراقبة الجوية.
وذكرت مصادر لبنانية أن المدفعية الإسرائيلية قصفت محيط بلدة يارون، كما طال القصف محيط منطقة تلة الحمامص جنوبي لبنان.
وصعد جيش الاحتلال الإسرائيلي من حدة القصف الجوي والمدفعي على بلدات وقرى جنوبي لبنان، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى في صفوف المدنيين، وأجبر مئات العائلات على النزوح من ديارها.
واضطرت السلطات الإسرائيلية لإجلاء عشرات آلاف الإسرائيليين من المستوطنات والبلدات القريبة من الحدود مع لبنان.
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