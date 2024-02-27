دعوات للمشاركة في وقفات إسنادية نصرة لغزة وللمعتقلين في سجون الاحتلال

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- دعت مؤسسات الأسرى، والقوى الوطنية والإسلامية في الوطن والاتحادات والنقابات ومجالس اتحاد الطلبة، للمشاركة ظهر اليوم الثلاثاء في الوقفات الإسنادية نصرة لأهلنا في قطاع غزة، والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وتنطلق الفعاليات في مراكز المدن الرئيسية الساعة 12 ظهرا، إذ ستنظم في وسط رام الله عند ميدان المنارة، وفي الخليل بحرم جامعة الخليل، وفي نابلس في ميدان الشهداء، وفي جنين عند دوار السينما، وفي بيت لحم بباب الزقاق وسط المدينة، وبطولكرم عند دوار جمال عبد الناصر، وفي طوباس أمام دوار الشهداء، وفي قلقيلية أمام ميدان الشهيد أبو علي إياد عند الساعة 12:30، كذلك أريحا في ذات التوقيت عند دوار المدينة.