دعوات للمشاركة في وقفات إسنادية نصرة لغزة وللمعتقلين في سجون الاحتلال

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- دعت مؤسسات الأسرى، والقوى الوطنية والإسلامية في الوطن والاتحادات والنقابات ومجالس اتحاد الطلبة، للمشاركة ظهر اليوم الثلاثاء في الوقفات الإسنادية نصرة لأهلنا في قطاع غزة، والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وتنطلق الفعاليات في مراكز المدن الرئيسية الساعة 12 ظهرا، إذ ستنظم في وسط رام الله عند ميدان المنارة، وفي الخليل بحرم جامعة الخليل، وفي نابلس في ميدان الشهداء، وفي جنين عند دوار السينما، وفي بيت لحم بباب الزقاق وسط المدينة، وبطولكرم عند دوار جمال عبد الناصر، وفي طوباس أمام دوار الشهداء، وفي قلقيلية أمام ميدان الشهيد أبو علي إياد عند الساعة 12:30، كذلك أريحا في ذات التوقيت عند دوار المدينة.
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