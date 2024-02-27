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الفيدرالي الأمريكي: ليس هناك حاجة لخفض الفائدة بشكل استباقي

2/27/2024 3:10:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال عضو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيفري شميد، أمس الاثنين، إنه ليس هناك حاجة لخفض أسعار الفائدة بشكل استباقي.

وأضاف شميد أنه يجب على الفيدرالي الأمريكي أن يتحلى بالصبر فيما يتعلق بتعديل موقف السياسة النقدية.


وبين أنه من المُرجح أن يتطلب عودة التضخم إلى النطاق المستهدف البالغ 2% استعادة التوازن في أسواق العمل، واعتدال نمو الأجور،ـ مضيفاً تدعو بيانات التضخم لشهر يناير إلى الحذر.


ونوه شميد إلى أنه يجب على الفيدرالي الأمريكي انتظار أدلة مقنعة على أن معركته ضد التضخم قد انتصرت، ونحن لم نخرج بعد من أزمة التضخم المرتفع للغاية.


وقال:" ينبغي أن يكون خفض الميزانية العمومية لبنك الفيدرالي الأمريكي أولوية بمجرد انتهاء الأزمة، ويجب على الفيدرالي الأمريكي أن يقلل من تأثيره في النظام المالي، لا سيما فيما يتعلق بالميزانية العمومية للبنك".


وزاد أن الميزانية العمومية الضخمة لبنك الفيدرالي الأمريكي من المحتمل أن تخلق تشوهات في أسعار الأصول، بما في ذلك الإقراض المصرفي والسيولة، ويجب على منظمي البنوك اتباع نهج مخصص.

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