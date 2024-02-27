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ارتفاع أسعار الذهب عالمياً اليوم

2/27/2024 3:10:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار الذهب عالمياً، اليوم الثلاثاء، مع تراجع الدولار، فيما يترقب المستثمرون تقريراً رئيسياً للتضخم في الولايات المتحدة في أسبوع مليء بالبيانات وتصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بحثاً عن مؤشرات حول التوقيتات المحتملة لخفض أسعار الفائدة.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2033.34 دولار للأوقية (الأونصة)، وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 2043.00 دولارا للأوقية.
وتراجع الدولار، مما يجعل المعدن النفيس المسعر به أقل تكلفة نسبيا للمشترين بالعملات الأخرى.

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