الأرصاد طقس معتدل نهارا مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة والعظمى 22

(MENAFN
- Al-Anbaa) توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل لنهار اليوم الثلاثاء،
وتتكاثر السحب تدريجيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة في وقت لاحق .
أما ليلا سيكون الطقس مائلا للبرودة
إلى بارد و غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 08 - 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .
ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 22 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 10 درجات مئوية.
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