سعر برميل النفط الكويتي ينخفض ليبلغ 80 65 دولار

(MENAFN
- Al-Anbaa) انخفض سعر برميل النفط الكويتي
1.65 دولار ليبلغ
80.65 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الإثنين مقابل
82.30
دولار في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسةالبترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 91 سنتا لتبلغ 82.53 دولار للبرميل في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي
1.09 دولار لتبلغ
77.58 دولار.
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