وزير الداخلية بالوكالة يشيد بالمظهر الحضاري المشرف للاحتفال بالأعياد الوطنية

MENAFN - Al-Anbaa) أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف اليوم الثلاثاء، عن الشكر للمواطنين والمقيمين على تفاعلهم واستجابتهم الإيجابية للتعليمات الصادرة عن "الداخلية" ما كان له الأثر الكبير في الحد من الظواهر السلبية وخروج الاحتفالات بالأعياد الوطنية بالمظهر الحضاري المشرف لدولة الكويت.

وأشاد الشيخ فهد اليوسف بحسب بيان صحافي للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، بدور منتسبي الوزارة وعلى رأسهم وكيل (الداخلية) بالتكليف الفريق الشيخ سالم النواف على جهودهم وحسن التنظيم والتنسيق والإعداد للإجراءات الأمنية لتأمين الاحتفالات الوطنية للبلاد متمنيا دوام الأمن والأمان لوطننا الغالي الكويت.

من جانبه بعث الفريق النواف ببرقية شكر لمنتسبي وزارة الداخلية من ضباط وضباط صف وأفراد ولأبنائه وبناته المتطوعين بمناسبة نجاح عملية تأمين فعاليات الاحتفالات الوطنية وتحملهم أمانة المسؤولية بكل تفان وإخلاص.





