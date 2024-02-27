منع كاميرات «نتفليكس» من دخول فالنسيا بسبب فينيسيوس جونيور

نفى فالنسيا، أمس الإثنين، وجود نية لدخول كاميرات منصة "نتفليكس" الأمريكية، خلال مواجهة المواجهة المقبلة أمام ريال مدريد، يوم السبت.

وكانت تقارير أشارت إلى أن منصىة "نتفليكس" ستكون حاضرة في ميستايا يوم السبت، لمحاولة التقاط لقطات ما بعد عودة النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد لمعقل الخفافيش بعد الهجوم العنصري الذي تعرض له الموسم الماضي في نفس الملعب.

وبحسب صحيفة "إل موندو ديبورتيفو" الإسبانية، كان من المفترض أن يكون جزءا من التصوير الذي تقوم به "نتفليكس" مع فينيسيوس جونيور، وسينتهي به الأمر في سلسلة وثائقية سيتم بثها العام المقبل.

ومع ذلك، فقد رفض فالنسيا دخول كاميرات الشركة الأمريكية لتجنب حدوث أي مشاكل.

واتخذ فالنسيا هذا القرار لتجنب خلق قصة تظهر مشجعيه على أنهم عنصريون، بينما في الموسم الماضي، لم يكن هناك سوى مجموعة صغيرة من المشجعين الذين تصرفوا بطريقة غير لائقة، وقد تم تحديدهم وجاري محاكمتهم، بحسب الصحيفة نقلاً عن مصادر داخل فالنسيا.

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