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لعدم حصوله على مليون و400 ألف يورو.. روي فيتوريا يشكو الاتحاد المصري لكرة القدم

2/27/2024 3:00:20 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أرسل البرتغالي روي فيتوريا مدرب منتخب مصر السابق، خطابًا رسميًا لمسؤولي اتحاد الكرة المصري، يطالب فيه بالحصول على مستحقاته المتأخرة.

ووصل خطاب فيتوريا إلى مسؤولي اتحاد كرة القدم في مصر، منذ عدة أيام، وأكد فيه المدرب البرتغالي إنه يمهلهم حتى أول أمس الأحد، من أجل سداد مستحقاته التي تبلغ مليونًا و400 ألف يورو.

وتنقسم مستحقات فيتوريا إلى 800 ألف يورو عبارة عن قيمة راتب شهر يناير الماضي، بجانب الشرط الجزائي المقدر بـ 600 ألف يورو.

وبعد حلول المهلة المذكورة من قبل فيتوريا، بدأ المدرب البرتغالي بالفعل في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد اتحاد الكرة المصري، لضمان الحصول على مستحقاته المالية.

وكلف فيتوريا المحامي الخاص به لبدء إجراءات التقدم بشكوى رسمية ضد الاتحاد المصري لكرة القدم، أمام لجنة فض المنازعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

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