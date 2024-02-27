الولايات المتحدة تكشف خطتها الإنتاجية لـ الرقائق الإلكترونية وتبشر القطاع بتصحيح المسار

لم تتردد وزيرة التجارة الأمريكية في التشكيك بالقيادة الأمريكية للتكنولوجيا برمّتها إذا لم تنجح في قيادة صناعة الرقائق الإلكترونية المتطورة على مستوى العالم بحلول عام 2030، وليس مجرد الاكتفاء الذاتي.

وتحدثت جينا ريموندو بإسهاب عن صناعة الرقائق في كلمة لها أمام مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، أمس، وأعربت عن ثقتها في قدرة بلادها على استيعاب انتاج حاجة وادي السيليكون من إمدادات الرقائق الإلكترونية المتطورة بالكامل، بما في ذلك تلك التي تعد أساسية للذكاء الاصطناعي.

وتأتي تعليقاتها في الوقت الذي تتطلع فيه الولايات المتحدة إلى تأكيد ريادتها في هذا المجال، وخاصة صناعة الرقائق اللازمة لأنظمة الذكاء الاصطناعي، وذلك لأسباب تتعلق بالأمن القومي وأيضا المنافسة مع الصين.

وكشفت ريموندو للمرة الأولى عن حجم الإنتاج المتوقع للولايات المتحدة من الرقائق المتطورة بحلول نهاية العقد، وهو 20 % من حجم الصناعة على مستوى العالم، وهذا كله لأن "الاستثمارات الأمريكية ستضع هذا البلد على المسار الصحيح في هذا المجال" وفق تقرير لوكالة فرانس برس.

وهذه الخطوة تعد حاسمة، والإعلان عنها ضروري لطمأنة القطاع أن الخطط تسير بنجاح، وهذه الطمأنة ضرورية للمستثمرين لأن نسبة إنتاج هذه الرقائق في الولايات المتحدة اليوم هي "صفر".

وتعتقد وزيرة التجارة الأمريكية أن بلادها ستنجح في انتاج الذاكرة المتطورة التي تعد أيضاً مدخلا بالغ الأهمية لأنظمة الذكاء الاصطناعي الذي "غيّر قواعد اللعبة" في زيادة الطلب على رقائق أشباه الموصلات المتطورة.

وقالت: "الحقيقة القاسية هي أن الولايات المتحدة لا تستطيع قيادة العالم كدولة رائدة في مجال التكنولوجيا والابتكار على مثل هذا الأساس الهش، نحن بحاجة إلى صنع هذه الرقائق في أمريكا".

وتمنح الولايات المتحدة الأولوية في الاستثمار والمساعدات للمشاريع التي سيبدأ تشغيلها بحلول عام 2030.

وأعلنت وزارة التجارة هذا الشهر عن خطط لمنح شركة "غلوبال فاوندريز" لصناعة الرقائق 1,5 مليار دولار من التمويل المباشر لتعزيز الإنتاج محليا بموجب "قانون الرقائق".

وفي يناير الماضي، قررت الإدارة الأمريكية منح تمويل بقيمة 162 مليون دولار لشركة (مايكروشيب تكنولوجي) لدعم تعزيز وتوسيع الصناعة المحلية للرقائق الإلكترونية التي تدخل في جميع الصناعات المدنية والعسكرية المتقدمة.

وفي ديسمبر الماضي، تم الإعلان عن منحة قيمتها 35 مليون دولار، لمنشأة تابعة لشركة BAE Systems لإنتاج رقائق الطائرات المقاتلة.

وتأتي هذه المنح، ضمن برنامج بقيمة 52.7 مليار دولار، تحت عنوان "رقائق لأمريكا" ويعرف أيضاً بـ"قانون الرقائق"، وافق عليه الكونغرس في أغسطس 2022 لدعم تصنيع وأبحاث أشباه الموصلات.