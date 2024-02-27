بشأن فعلته غير الأخلاقية.. شهادة واحدة تبرئ رونالدو أو تدينه

أكد أيمن الرفاعي، الرئيس السابق للجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، إمكانية تبرئة كريستيانو رونالدو، أسطورة النصر (العالمي).

وكان جمهور الشباب (الليث) قد قام باستفزاز رونالدو خلال قمة الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي بترديد اسم ليونيل ميسي، غريمه اللدود.

ورد الدولي البرتغالي على الجماهير بأن قام بحركة مثيرة للجدل، بحسب ما وثّق التصوير من المدرجات بكاميرات الهواتف الذكية.

ودفع تصرف رونالدو لجنة الانضباط والأخلاق إلى فتح تحقيق رسمي بالواقعة، كما ستخضع النجم للتحقيق.

وقال الرفاعي في حديثٍ لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية بأن اللجنة ستسأل حكم المباراة عما إذا كان قد شاهد تصرّف رونالدو غير الأخلاقي.

وأوضح الرفاعي، "إذا ذكر الحكم بأنه شاهد اللقطة، ووجد بأنها لا تستحق العقوبة، فسيكون المسؤول عنها"، في إشارةٍ إلى احتمالية تبرئة اللاعب.

واسترسل الرئيس السابق، "أما إذا ذكر الحكم بأنه لم يشاهد اللقطة، وإذا شاهدها لكان قد طرد اللاعب، فهنا سيتم إيقاف رونالدو".

وشدد الرفاعي على أن العقوبة التي ستنتظر ابن مدينة ماديرا في هذه الحالة ستكون الإيقاف لمدة مباراتين، مع تغريمه 20 ألف ريالا سعوديا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز