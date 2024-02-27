بشأن فعلته غير الأخلاقية.. شهادة واحدة تبرئ رونالدو أو تدينه

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد أيمن الرفاعي، الرئيس السابق للجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، إمكانية تبرئة كريستيانو رونالدو، أسطورة النصر (العالمي).
وكان جمهور الشباب (الليث) قد قام باستفزاز رونالدو خلال قمة الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي بترديد اسم ليونيل ميسي، غريمه اللدود.
ورد الدولي البرتغالي على الجماهير بأن قام بحركة مثيرة للجدل، بحسب ما وثّق التصوير من المدرجات بكاميرات الهواتف الذكية.
ودفع تصرف رونالدو لجنة الانضباط والأخلاق إلى فتح تحقيق رسمي بالواقعة، كما ستخضع النجم للتحقيق.
وقال الرفاعي في حديثٍ لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية بأن اللجنة ستسأل حكم المباراة عما إذا كان قد شاهد تصرّف رونالدو غير الأخلاقي.
وأوضح الرفاعي، "إذا ذكر الحكم بأنه شاهد اللقطة، ووجد بأنها لا تستحق العقوبة، فسيكون المسؤول عنها"، في إشارةٍ إلى احتمالية تبرئة اللاعب.
واسترسل الرئيس السابق، "أما إذا ذكر الحكم بأنه لم يشاهد اللقطة، وإذا شاهدها لكان قد طرد اللاعب، فهنا سيتم إيقاف رونالدو".
وشدد الرفاعي على أن العقوبة التي ستنتظر ابن مدينة ماديرا في هذه الحالة ستكون الإيقاف لمدة مباراتين، مع تغريمه 20 ألف ريالا سعوديا.
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