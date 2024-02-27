(MENAFN
- Cicero & Bernay A Communication Consultancy) تقنيات مطوّرة تجمع بين الأناقة والسلامة في تجربة قيادة استثنائية
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 26 فبراير 2024 – أعلنت العربية للسيارات، الشركة الرائدة في مجموعة عبد الواحد الرستماني والوكيل الحصري لسيارات "إنفينيتي" في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، عن إطلاقها لسيارة إنفينيتي "QX50" بطراز العام 2024، والتي تجمع بين التصميم الأنيق والأداء الديناميكي وخصائص التكنولوجيا المتطورة. ويتميز طراز العام 2024 من "QX50" بالتفاصيل الأنيقة وأنظمة الأمان المتطورة التي تعزز السلامة على الطريق، وتلبّي احتياجات الباحثين عن سيارة تجمع بين فخامة التصميم وقوة الأداء.
ويعطي طراز العام 2024 من إنفينيتي "QX50" السائق مساحةً للتعبير عن تفرده وأسلوبه الشخصي مع خيارات الألوان الخارجية والداخلية الجديدة، التي تشمل اللون الأبيض، والأحمر صن ستون دايناميك، والرمادي بيبل (متوفر في طرازات مختارة) مع اللون الجرافيتي الأساسي.
وتوفر طرازات العام 2024 الأربعة من "QX50" مجموعة من المميزات والخصائص الجديدة، تشمل وظيفة تشغيل المحرك عن بُعد (بدءاً من طراز SPORT حتى طراز AUTOGRAPH)، ومرآة داخلية بدون إطار ذاتية التعتيم لتوفير أعلى مستويات وضوح الرؤية في جميع الظروف، إضافة إلى لوحة الشحن اللاسلكي للهاتف المتحرك، التي تضمن بقاء السائق على اتصال كامل بالعالم من حوله أثناء رحلاته.
وانطلاقاً من اهتمام إنفينيتي الكبير بالسلامة، تم تجهيز جميع الطرازات الأربع بمجموعة شاملة من أنظمة الأمان المتطورة، تتضمن نظام التنبؤ بالتصادم الأمامي، ونظام مكابح الطوارئ الأمامية مع وظيفة رصد المشاة، ونظام النقطة العمياء، ونظام التنبيه عند الخروج من المسار، ونظام التنبيه من حركة المرور الخلفية، ونظام الكبح الأوتوماتيكي الخلفي، ومساعد الضوء العالي. ولتعزيز السلامة على الطريق، تم تجهيز طراز "AUTOGRAPH" بنظام "ProPILOT Assist"، الذي يتضمن وظيفة تثبيت السرعة الذكية ومساعد التوجيه. وتساهم هذه التجهيزات والأنظمة المبتكرة في توفير تجربة قيادة آمنة لجميع الركاب.
وتميّز طراز عام 2024 من "QX50" بأول محرك في العالم بتقنية نسبة الضغط المتغيرة مع شاحن التوربو (VC-Turbo)، الذي يولد قوة تبلغ 268 حصاناً وعزم دوران يبلغ 380 نيوتن متر، ما يضمن تجربة قيادة تتميز بالأداء القوي وكفاءة استهلاك الوقود.
وصُممت السيارة لمنح السائق والركّاب أعلى مستويات الراحة، حيث يوفر الصف الثاني من المقاعد أكبر قدر من المرونة لتلبية المتطلبات المختلفة لمساحة الأرجل أو مساحة الأمتعة. ويمكن أيضاً طي المقاعد بشكل مسطح، ما يوفر مساحة تخزين واسعة تصل إلى 65,1 قدماً مكعباً (64,4 مع فتحة السقف البانورامية).
وتتميز إنفينيتي "QX50" بمجموعة كبيرة من التقنيات المبتكرة لتعزيز تجربة القيادة، حيث تم تجهيز المقصورة بنظام المعلومات والترفيه "INFINITI InTouch™" مع شاشة علوية قياس 8 بوصة وشاشة سفلية قياس 7 بوصة، إضافة إلى وظيفة ربط الهاتف المتحرك سلكياً عبر "Android Auto™" ولاسلكياً عبر "Apple CarPlay®". وتوفر المقصورة أربعة منافذ USB، وتشمل لوحة لاسلكية لشحن الأجهزة.
تجمع إنفينيتي "QX50" بين أبرز خصائص الأناقة والكفاءة والسلامة، وتوفّر تجربة قيادة استثنائية للعملاء في الإمارات العربية المتحدة من الباحثين عن الأفضل على جميع المستويات. لمعرفة المزيد عن "QX50" وغيرها من سيارات
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