إل جي تستعد لعرض أحدث تشكيلاتها من مكيفات الهواء السكنية في مؤتمر معرض الوكلاء في عمان

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- LG-One Gulf) مسقط، 26 فبراير2024: الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا إل جي إلكترونيكس جاهزة للمشاركة في مؤتمر معرض الوكلاء في عمان بتشكيلة منتجاتها لعام 2024 من حلول مكيفات الهواء السكنية. ستسلط الحلول الجديدة المعروضة الضوء على طرق أكثر كفاءة واستدامة وذكاء لتحسين البيئة المحيطة بالمستخدم سواء في المنازل أو المكاتب.
ونظرًا لتعامل سكان عمان مع درجات حرارة أعلى بشكل عام فإن هذه التشكيلة الجديدة من إل جي ستؤكد تحسين جودة الحياة. خلال الحدث ستقدم إل جي تشكيلتها الجديدة من مكيفات الهواء السكنية، مع عرض أفضل الحلول للمنازل والمكاتب.
أحد الأمثلة الرئيسية هو LG DUALCOOL ذات الدورة العكسية لذي يضمن التبريد المستمر مع توفير الطاقة لبيئة أكثر خضرة وتقديم أداء أفضل. هذا الضاغط العاكس متوفر في LG ARTCOOL، DUALCOOL Big، DUALCOOL Smart وDUALCOOL Pro، وهو السر وراء التبريد المذهل.
هذا الضاغط العاكس يحسن أداء التبريد ليكون أسرع بنسبة 60% مع توفير 65% من الطاقة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للسكان الحصول على تبريد أكثر بنسبة 15% مع الضاغط العاكس المزدوج، حيث يمكنه العمل بسرعة أكبر من الضاغط العاكس التقليدي. كما يضمن تبريدًا دقيقًا بالحفاظ على درجة الحرارة المُعدة حتى أثناء التشغيل بالمستوى الأدنى.
حلول مكيفات الهواء السكنية من إل جي تتميز أيضًا بتصميم بسيط وعصري عبر جميع المنتجات، ما يجعلها مثالية لكل مكان وحيث تشجع على النوم المريح بوضع مسبق وخيار Comfort Air حتى لا يصطدم الهواء مباشرة على المستخدمين. هذه الحلول تتضمن أيضاً خيار تحرك الشفرات الرباعي لتوزيع تدفق الهواء لتبريد مثالي.
وتعيد إل جي تعريف التزامها تجاه جودة الهواء بدمج فلتر الحماية المزدوج في حلولها للدفاع ضد الجزيئات الدقيقة والبكتيريا. بالإضافة إلى ذلك، يقوم الأيونيزر Plasmater بتعقيم أكثر من 99% من البكتيريا الملتصقة ويزيل الروائح من البيئة. الحلول مزودة أيضاً بقدرات ThinQ WiFi، التي تتيح للمستخدمين التحكم في مكيفات الهواء بضغطة زر من هواتفهم الذكية.
هذه الحلول سهلة التركيب وطويلة الأمد أيضًا من مثل طلاء Fin الذهبي والتشخيص الذكي وضمان لمدة 10 سنوات من الصندوق.
ومجموعة من مكيفات الهواء من إل جي تتضمن LG DUALCOOL ذات الدورة العكسية و ARTCOOL ذو اللون الأسود الحديث الإعلان عنه بالإضافة إلى DUALCOOL BIG، DUALCOOL Smart، وDUALCOOL Pro.
سيتم عرض حلول JetCool أيضًا التي تهدف إلى التبريد السريع مع وضع JET والاستشعار الثنائي الذكي. على عكس الطرازات الأخرى يأتي JetCool بضاغط استوائي مع الضاغط العاكس المزدوج لتحمّل درجات الحرارة والضغط الأعلى وللعمل دون فشل حتى عند 58 درجة مئوية. وميزة الاستشعار الثنائي الذكي ستستشعر درجة الحرارة من خلال جهاز التحكم عن بعد للحصول على درجة الحرارة الصحيحة للغرفة.
و يأتي JetCool أيضًا بعمليات ذكية مثل ضبط تلقائي لوضعيات التبريد والمروحة والتجفيف بناءً على درجة حرارة الغرفة. من ناحية أخرى، ضغطة بسيطة على وضع Jet ستضمن تبريدًا أسرع بغض النظر عن حرارة الغرفة. كما أنه يوفر خيارات مريحة مثل إعادة التشغيل والتأرجح التلقائي، إلى جانب وضع النوم المخصص والتشخيص الذكي للاستخدام اليومي.
جميع هذه الحلول بالإضافة الى العديد من ابتكارات إل جي من مثل الادوات والالكترونيات المنزلية ستكون معروضة خلال مؤتمر معرض الوكلاء في مسقط، عمان.
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