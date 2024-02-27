سوق العقارات في دبي تقود التغييرات العالمية بفضل زيادة الوعي بأهمية الاستدامة

(MENAFN
- Atteline) ● التوقعات تشير إلى نمو سوق العقارات في دولة الإمارات إلى 710 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2024
● دبي تحتل المرتبة الثالثة في قائمة المدن العالمية باحتضانها أكثر من 400 مشروع حاصل على شهادة ليد
● الناتج المحلي الإجمالي للدولة قد يسجل نمواً بنحو 1 تريليون دولار أمريكي عند تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050
● 93% من المستثمرين يعتقدون بأن اعتماد مفهوم المشاريع المستدامة لن يؤثر على مستويات الأداء
دبي، الإمارات العربية المتحدة - 27 فبراير 2024: كشفت زازين بروبرتيز، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري المستدام في دولة الإمارات، عن توجه قطاع العقارات في دبي نحو تبنّي الاستدامة بصورة تدريجية تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المتعلقة بالمبادرات الرئيسية مثل خطة دبي الحضرية 2040 والمبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. ويؤكد مادهاف دهار، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشؤون العمليات في زازين بروبرتيز، على الدور الهام الذي تلعبه الاستدامة لضمان مواكبة المشهد العقاري في المستقبل، مشيراً إلى أهمية التركيز على المباني الموفرة للطاقة والتصميم الفعال وأساليب البناء المستدامة للمساهمة في تخفيف التأثيرات السلبية التي تحملها التطورات المستقبلية على البيئة.
ووجدت إحدى الدراسات الحديثة الصادرة مؤخراً أن أكثر من 80% من سكان دولة الإمارات يؤكدون ضرورة التركيز على الممارسات المعنية بالحد من تزايد الأضرار بدلاً عن تلك القائمة على إصلاح الأضرار الحالية. وتشير التوقعات إلى نمو سوق العقارات الإماراتية إلى 710 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2024، مما يعزز أهمية الاستدامة في المشاريع المستقبلية. ويمكن للقطاع أن يلعب دوراً محورياً في تحقيق أهداف الدولة بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 من خلال التأكيد على أولوية الممارسات الخضراء، مما يساهم بدوره في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنحو 1 تريليون دولار أمريكي قبل عام 2050، وإعادة رسم ملامح المشهد العقاري بما يتيح للأجيال القادمة العيش في عالم أكثر استدامة.
وتؤكد التقارير الأخيرة أن دبي تحتل المرتبة الثالثة في قائمة المدن العالمية التي تضم أكبر عدد من المباني الخضراء، حيث تحتضن الإمارة ما يقارب 400 مشروع حائز على شهادة ليد. وفي ضوء قرار القيادة الرشيدة لدولة الإمارات بتمديد عام الاستدامة حتى عام 2024، سيزداد عدد هذه المشاريع بشكلٍ واضح وستشارك في تحقيق الأجندة الخضراء للدولة، وذلك بفضل المشاريع السكنية التي تحقق أكبر استفادة من الضوء الطبيعي وتستخدم ألواح خرسانية أكثر سماكة لتعزيز مستويات العزل، مع التكنولوجيا الذكية والتجهيزات الموفرة للطاقة ومصادر الطاقة المتجددة مثل الألواح الشمسية.
وأشار استبيان حديث صادر عن يو بي إس لإدارة الثروات إلى أن 75% من المستثمرين في دولة الإمارات يعتقدون جازمين أن المشاريع المستدامة ستصبح التوجه الطبيعي في عام 2030، بفضل زيادة الوعي بأهمية المشاريع التي تعتمد الممارسات الصديقة للبيئة اليوم. وفي حين كان العائد على الاستثمار عاملاً يعكس نجاح المشروع في السابق، إلا أن 93% من المستثمرين الآن يرون أن اعتماد الخيارات المستدامة لن يؤثر على مستويات الأداء وسيحسّن عمر المشروع عموماً.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مادهاف دهار:"من المتوقع أن تشهد توجهات الاستثمار في دولة الإمارات تحولاً كبيراً بفضل الشعبية المتزايدة التي تحظى بها العقارات المستدامة، وهو ما سيؤثر إيجاباً على القطاع خلال السنوات المقبلة. وتستطيع شركات التطوير العقاري، التي توفر مشاريع مجتمعية مستدامة مع وسائل راحة مرموقة، تلبية تفضيلات وأسلوب حياة شريحة واسعة من المستهلكين، وإعادة رسم ملامح المشهد العقاري في الدولة مع الالتزام بتحقيق الأهداف الخضراء على المستويين المحلي والعالمي وتعزيز اقتصاد الدولة بقيمة مضافة جديدة..
وتستعد زازين بروبرتيز لإطلاق مشروع عقاري جديد وصديق للبيئة في منطقة الفرجان بعد استكمال أحدث مشاريعها زازين غاردنز، وذلك في إطار جهودها لإضافة قيمة اقتصادية لدولة الإمارات. ويمثل مشروع زازين غاردنز، الذي اكتمل بنسبة تتجاوز 90%، أول مشروع تطوير عقاري من نوعه في دولة الإمارات مصمم وفق مفهوم العافية المتكاملة وحاصل على شهادة ليد الذهبية، ومن المقرر انتهاؤه في أبريل 2024. وسيسهم هذا المشروع سنوياً في خفض حوالي 469 طن متري من انبعاثات الكربون وتوليد حوالي 390 ألف كيلو واط ساعي من الكهرباء المعتمدة على الطاقة الشمسية في الموقع، ما يعادل 30% تقريباً من احتياجات الطاقة السنوية للمساحات المشتركة في المشروع.
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نبذة عن مادهاف دهار:
مادهاف دهار هو خبير متخصص في إدارة الأعمال القائمة على البيانات، ويتمتع بمسيرة مهنية متنوعة وحافلة بالنجاحات تمتد لأكثر من 15 عاماً في قطاعات مختلفة. ويتميز دهار بمعرفة واسعة في مجال إدارة الأعمال التجارية وتنفيذها، إلى جانب استراتيجيات التسويق التي تتيح له المساهمة بقوة في تعزيز النمو. وشارك دهار في تأسيس زازين بروبرتيز في دبي لتوفير بيئات معيشة صحية من خلال تطوير مشاريع عقارية وفق أعلى معايير الجودة والاستدامة. وتولى منذ ذلك الحين قيادة الإطلاق الناجح لمشروعين سكنيين مستدامين (زازين وان وزازين غاردنز)، ما جعله يدخل قائمة كونستركشن ويك باور 100 لأقوى 100 شخصية في قطاع الإنشاءات، وأفضل 25 شخصية في قطاع التطوير العقاري في الشرق الأوسط لعام 2023.
لمحة عن شركة زازين بروبرتيز:
تسعى شركة زازين بروبرتيز، منذ تأسيسها في عام 2018، إلى تطوير مشاريع فريدة ومستدامة ضمن أشهر المجمعات والوجهات السكنية بدبي، لتلبية احتياجات العملاء من الشريحة المتوسطة وتوفير نسيج مجتمعي متكامل ضمن كل مبنى.
وأنهت الشركة زازين ون، المشروع الرائد بموقعه المميز ضمن منطقة مثلث قرية جميرا، في شهر يناير الماضي، والذي ترشح لنيل أكثر من جائزة في مجال التصميم والاستدامة، ليفوز مؤخراً في حفل توزيع جوائز الاستدامة والابتكار 2022 بجائزة أفضل مشروع عقاري مستدام، وجائزة أفضل مشروع سكني في حفل توزيع جوائز العقارات الدولية 2022 الذي أقيم في المملكة المتحدة. ونتيجةً لذلك، تم بيع وحدات مشروع زازين ون خلال ستة أشهر، بفضل ما يوفره للسكان من مرافق ووسائل راحة متنوعة.
وتواصل زازين بروبرتيز توفير مشاريع ترتقي بمستويات التصميم والاستدامة والبيئة المجتمعية بأسعار مدروسة لتحقيق هدفها الأسمى والمتمثل بالارتقاء بأسلوب الحياة في دبي. ويجري حالياً تطوير أحدث المشاريع العقارية المستدامة الخاصة بالشركة الرائدة، التي تقترب من استكمال المبيعات على المخطط لمشروع زازين غاردنز، مع مشروع جديد قيد التخطيط في ذات المنطقة يضم شقة عرض خاصة ومركز للمبيعات في موقع المشروع.
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