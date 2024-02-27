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بايدن يعلن موافقة إسرائيل على وقف «العمليات» في غزة خلال شهر رمضان

2/27/2024 2:18:51 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الإثنين إن إسرائيل وافقت على وقف هجومها في غزة خلال شهر رمضان في إطار اتفاق لوقف لإطلاق النار تجري مفاوضات بشأنه.

وقال بايدن خلال مقابلة مع برنامج الفكاهي سيث مايرز على شبكة إن بي سي الأميركية إن شهر "رمضان يقترب وكان هناك اتفاق بين الإسرائيليين على عدم الانخراط في أنشطة خلال شهر رمضان من أجل إعطائنا الوقت لإخراج جميع الرهائن" المحتجزين لدى حركة حماس.

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