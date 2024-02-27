حماس تدرس مقترح باريس عن هدنة 40 يوماً ومبادلة رهائن بمعتقلين

(MENAFN
- Al-Bayan)
تلقت حركة
(حماس) الفلسطينية
مسودة مقترح من محادثات باريس بشأن الهدنة في غزة يتضمن وقفا لجميع العمليات العسكرية لمدة 40 يوما ومبادلة معتقلين فلسطينيين برهائن إسرائيليين بنسبة عشرة إلى واحد، وفقا لما قاله مصدر كبير مقرب من المحادثات لرويترز اليوم الثلاثاء.
وأضاف المصدر أنه بموجب وقف إطلاق النار المقترح، سيتم إصلاح المستشفيات والمخابز في غزة وإدخال 500 شاحنة مساعدات إلى القطاع يوميا.
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