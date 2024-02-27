«المشرق» ينجز قرضاً مشتركاً بقيمة 88 مليون دولار لصالح «أجروبنك» الأوزبكي

أعلن بنك المشرق عن تقديم تسهيلات قرض مشترك لمدة عام بقيمة 88 مليون دولار لصالح بنك «أجروبنك» التجاري المساهم الأوزبكي (Agrobank).

ولعب المشرق في هذه الصفقة دور المنسق الوحيد، والمنظم الرئيسي المفوض، ومدير الاكتتاب، ووكيل التسهيلات. وتعد الصفقة الأولى من نوعها لصالح بنك مملوك للدولة بأوزبكستان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتجاوز الاكتتاب حجم التمويل المطروح بنسبة 75%، وسيتم استخدام الأموال في الأنشطة والأعمال العامة للبنك، حيث أن التسهيل التمويلي أُطلق في البداية بمبلغ 50 مليون دولار، وأُغلق عند 88 مليون دولار، وذلك بسبب الاهتمام الكبير في السوق من مستثمرين في الشرق الأوسط وأوروبا ومنطقة رابطة الدول المستقلة.



وقال جويل فان دوسن، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في المشرق: «نحن سعداء بدورنا في عقد هذه الصفقة التاريخية مع أجروبنك، والذي يتيح لنا أن نكون جزءاً من رحلة نمو البنك. وسوف يساهم هذا التعاون بدعم التزام المشرق بتعزيز النمو في الأسواق الناشئة ودعم الشركات الصغيرة العاملة في قطاعات حيوية، مثل قطاع الزراعة».

كما تنطوي هذه الصفقة على أهمية خاصة، إذ أنها ركزت على أسواق خارج تلك التي تلجأ إليها البنوك الأوزبكية تقليدياً. وتتيح هذه الصفقة لبنك أجروبنك تنويع قاعدة تمويله، والوصول إلى مصادر جديدة للسيولة. وقد جاءت هذه الصفقة بعد حملات ترويجية إقليمية متعددة نظمها المشرق لصالح أجروبنك.

هذا ويعد أجروبنك، أحد أكبر البنوك في أوزبكستان من حيث الأسهم، وهو يخضع لسيطرة الحكومة الأوزبكية بشكل مباشر، من خلال وزارة المالية وصندوق أوزبكستان للإنشاء والتعمير. كما يلعب البنك أيضاً دوراً مهماً في تنفيذ المخطط الحكومي لتوفير تمويل بأسعار معقولة للمزارعين والشركات الزراعية. ويمتلك البنك شبكة توزيع واسعة تضم 171 فرعاً و183 بنكاً صغيراً و346 مكتباً نقد تنتشر في جميع أنحاء البلاد، وتخدم 3.6 مليون عميل، بما في ذلك شركات صغيرة، ومؤسسات تجارية وزراعية، ومزارعين وشركات عائلية أخرى وأفراد.

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