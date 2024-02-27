دبي الجنوب والدار العقارية تتعاونان على تطوير مرافق لوجستية جديدة من الفئة الأولى

أعلنت دبي الجنوب، أكبر مشروع تطوير حضري رئيسي يركز على الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، والدار العقارية "الدار"، الشركة الرائدة في مجال تطوير واستثمار وإدارة العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تعاونهما معاً في مشروع مشترك لتطوير مرافق لوجستية راقية من الفئة الأولى ضمن المنطقة اللوجستية في دبي الجنوب.

وفي إطار هذه الشراكة، ستتعاون الدار ودبي الجنوب على تطوير مرافق لوجستية جديدة لغرض التأجير وأخرى مصممة حسب الطلب. وستتولى الدار تصميم وتطوير وتسليم هذه الأصول الجديدة، وستكون البداية بتطوير منشأة لوجستية من الفئة الأولى بمساحة طابقية إجمالية تصل إلى حوالي 24,000 متر مربع.

تقع قطعة الأرض المخصصة لتطوير المنشأة الأولى إلى جوار مستودعات عدد من أبرز العلامات التجارية العالمية مثل "أمازون" و"نون" و"دي إتش إل"؛ وتوفر حلاً جمركياً مزدوجاً بفضل موقعها الاستراتيجي، وسهولة الوصول إليها، وقربها من مطار آل مكتوم الدولي. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تطوير هذه المنشأة وأن تصبح جاهزةً للتأجير بحلول نهاية عام 2024، مما يمهد الطريق لتطوير المزيد من المرافق المبنية لغرض التأجير وتلك المصممة حسب الطلب لدعم متطلبات المستأجرين من شركات الخدمات اللوجستية المقدمة من طرف ثالث، والتجارة الإلكترونية، والتجزئة.

ومع تحديد قطاع الخدمات اللوجستية بين فئات الأصول الرئيسية التي تركز عليها الدار، تحقق الشركة انكشافاً واعداً على هذا القطاع بما يتماشى مع خططها لتنويع محفظتها الاستثمارية نحو فئات الأصول العقارية البديلة وعالية النمو. وتشكل المشاريع التي يتم تطويرها مع دبي الجنوب جزءاً من استثمار الدار الذي بلغت قيمته مليار درهم في مجال الخدمات اللوجستية العقارية، والذي يتضمن أيضاً تطوير مشاريع أخرى مخصصة للبناء والتأجير في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى الاستحواذ على مركز "7 سنترال لوجيستكس" وقطعة أرض مجاورة في مجمع دبي للاستثمار.

وتم توقيع اتفاقية الشراكة في المقر الرئيسي لدبي الجنوب بحضور سعادة خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب وطلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار.

وبهذه المناسبة، قال سعادة خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب: "بينما تواصل دبي الجنوب بلورة مستقبل الخدمات اللوجستية، تمثل شراكتنا مع الدار نقلة استراتيجية نحو تعزيز بنيتنا التحتية اللوجستية بما يتماشى مع مهمتنا في توفير بيئة أعمال ديناميكية عبر إنشاء مرافق متطورة. ونسعى من خلال هذه الشراكة إلى الاستفادة من خبرات الدار في مجال التطوير العقاري للارتقاء بمشهد المرافق اللوجستية. وتعد المرافق اللوجستية الجديدة دليلاً على التزامنا بتلبية الاحتياجات المتطورة لقطاعات الخدمات اللوجستية المقدمة من طرف ثالث والتجارة الإلكترونية والتجزئة، كما تعزز مكانتنا كمركز محوري لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في المنطقة".

وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية: "نحن متحمسون جداً لهذه الشراكة التي تتماشى مع استراتيجيتنا للنمو، وتجمعنا مع شريك مشابه لنا في عقليتنا الاستثمارية، ونمتلك معاً الكثير من إمكانات الأعمال المتكاملة. ويمثل هذا التعاون بداية مشروع ديناميكي يؤهلنا للاستفادة من استثمار دولة الإمارات المستمر في تطوير البنية التحتية، وتنمية الاقتصاد الرقمي، والطلب المتزايد على خدمات التوصيل، بالإضافة إلى الاستثمار في الأصول اللوجستية الممتازة التي تلبي – وحتى تتخطى - معايير المستأجرين الدوليين".

يشار إلى أن دبي الجنوب يعتبر أكبر مشروع حضري متكامل في دبي، ويرتكز على منظومة الطيران والخدمات اللوجستية، وسيضم أكبر مطار في العالم عند اكتماله وتشغيله بالكامل، كما تم تعزيزه ببنية تحتية للنقل متعدد الوسائط التي تربط مختلف وسائل النقل الجوي والبري والبحري. وتهدف دبي الجنوب إلى خلق مجتمع حيوي من خلال الاستفادة من عروضها وخدماتها الفريدة في مجال الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات وحلول البنية التحتية وفق أرقى المستويات العالمية.

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