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تستضيفه العاصمة السعودية.. مورينيو محللاً لنهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك

2/27/2024 2:18:51 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

وجه تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عدة رسائل بخصوص استضافة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك، ضمن فاعليات موسم الرياض.

وتقام مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك الجمعة 8 مارس المقبل، على ملعب الأول بارك، في الرياض.

وأكد آل الشيخ عبر برنامج جمهور الثالثة بقناة أون تايم سبورتس 2 أن "المملكة ستستضيف أقدم فريقين في المنطقة العربية بقيمة الأهلي والزمالك"، موضحًا أن التذاكر نفدت فور طرحها بدقائق قليلة.

وقال آل الشيخ: "الهدف من استضافة نهائي كأس مصر تعزيز العلاقات بين السعودية ومصر فالعلاقة استراتيجية بين البلدين".

وأكد: "تم تخصيص 44 كاميرا لنقل مباراة نهائي الكأس، بينها 28 كاميرا داخل أرض الملعب، وسيتم رفع جودة المشاهدة في قناتي أون تايم سبورتس وإم بي سي مصر الناقلتين للمباراة، وتم الاتفاق مع طاقم إسباني بقيادة أوسكار لاجو الذي أخرج نهائي كأس العالم 2022، ويساعده فريق من أمريكا".

وواصل: "سيتم استئذان الأهلي والزمالك لوضع كاميرات على مقاعد البدلاء وفي غرف الملابس، وسيتم تخصيص ستوديو قبل اللقاء بقيادة سيف زاهر وهاني حتحوت، سيضم نخبة من النجوم السابقين على رأسهم البرتغالي مانويل جوزيه وحسام غالي وحازم إمام".

وأكد أن هناك ستوديو تفصيلي قبل المباراة مباشرة سيشهد حضور البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لفريق روما الإيطالي بجانب حكم عالمي وحكم مصري لتحليل اللقطات، وسيكون المعلق مدحت شلبي.

وأضاف آل شيخ: "الأجواء رائعة بين الأهلي والزمالك وشاهدت زيارة محمود الخطيب لنادي الزمالك وهو أمر جيد لأن الشحن يقتصر على أرض الملعب فقط، وأوجه الدعوة للخطيب وحسين لبيب لزيارة السعودية وحضور المباراة".

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